Specificaties Van OnePlus Nord CE 6 Met Grote Accu Uitgelekt

Vrijwel alle specificaties van de OnePlus Nord CE 6 zijn uitgelekt. De mid-range smartphone krijgt onder andere een zeer grote accu en een 144Hz-scherm. OnePlus zal de Nord CE 6 samen met de Nord CE 6 Lite op 7 mei introduceren.

Nadat OnePlus begin deze maand de OnePlus Nord 6 introduceerde, zal de Chinese fabrikant volgende maand de Nord 6 CE en de nog voordeligere Nord CE 6 Lite introduceren. Volgens de geruchten beschikt de OnePlus Nord 6 CE over een 6,78-inch OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7s Gen 4-processor en een enorme 8000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. Achterop vinden we een dubbele rear-camera en de behuizing is waterdicht (IP68/69-certificatie).

De OnePlus Nord CE 6 Lite krijgt een iets minder krachtige Dimensity 7400-processor en een 7000 mAh accu. Op de onderstaande afbeelding zien we de OnePlus Nord CE 6 Lite (links) en de OnePlus Nord CE 6 (rechts).

OnePlus zal de Nord CE 6 en Nord CE 6 Lite op 7 mei uitbrengen in India. Of de smartphones ook in Nederland uitgebracht worden is nog onduidelijk. OnePlus lijkt zich steeds verder terug te trekken uit de Europese markt, waardoor die kans steeds kleiner wordt.

