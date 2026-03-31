Renders: “Sony Geeft Xperia 1 VIII Een Nieuw Ontwerp”

Sony werkt aan een nieuwe high-end smartphone, waarvan nu de eerste renders zijn opgedoken. Volgens deze renders krijgt de Sony Xperia 1 VIII een vernieuwd ontwerp, iets dat we al jaren niet hebben gezien bij Sony.

Sony maakt al jaren high-end smartphones voor in de Xperia 1-series. Dit jaar kijken we uit naar de Sony Xperia 1 VIII en volgens de laatste geruchten krijgt deze smartphone een nieuwe ontwerp. Op de onderstaande renders valt vooral op dat de smartphone een vierkante cameramodule krijgt. Sony koos jarenlang voor een lange pilvormige camera-module met drie lenzen verticaal onder elkaar geplaatst, maar bij de Xperia 1 VIII kiest de Japanse fabrikant voor twee lenzen naast elkaar, met één lens eronder. Op de nieuwe vierkante camera-module zien we opnieuw de verwijzing naar een Zeiss-camera.

Andere details die we uit de beelden kunnen opmaken is de aanwezigheid van een 3.5mm koptelefoonaansluiting aan de bovenzijde en een USB-C poort en Simkaart-slot aan de onderzijde. Het is lastig om te zien of de schermranden dunner worden. Sony-smartphones beschikken doorgaans over vrij dikke randen aan de boven- en onderzijde van het scherm.

De eerste aanwijzingen over de Sony Xperia 1 VIII zijn afkomstig van een hoesjesmaker en daarom raden we aan om de geruchten voorlopig nog met een korrel zout te nemen.

Het is nog onduidelijk wanneer Sony de Xperia 1 VIII zal introduceren. Sony introduceerde de Xperia 1 VII in mei 2025.

via [droidapp]