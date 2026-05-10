Xiaomi 17 (Ultra) Ontvangt April-update

Xiaomi heeft een nieuwe update uitgerold naar de Xiaomi 17 en Xiaomi 17 Ultra. Het gaat om de beveiligingsupdate van april, die gebruikers weer wat beter moet beschermen tegen malafide activiteiten.

De beveiligingsupdate van april is nu te downloaden op de Xiaomi 17 en 17 Ultra. De changelog van de update bevat weinig details, maar het is duidelijk dat de update de beveiligingspatch bijwerkt naar die van april 2026. Deze patch dicht enkele tientallen kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden. De update lijkt geen nieuwe functies met zich mee te brengen.

Update rollen doorgaans in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de april-update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

