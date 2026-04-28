Opnieuw Renders Van Sony Xperia 1 VIII Opgedoken

Op het internet zijn renders opgedoken waarop de Sony Xperia 1 VIII te zien is. Sony geeft de nieuwe vlaggenschip-smartphone volgens de geruchten een nieuw ontwerp, met een grotere camera-module.

Al vele jaren is het design van Sony’s Xperia 1-series ongewijzigd gebleven. Bij de Sony Xperia 1 VIII komt daar mogelijk verandering in, want er zijn inmiddels al meerdere keren renders opgedoken die een nieuw ontwerp laten zien. In plaats van de minimalistische pilvormige camera-module, krijgt de Xperia 1 VIII volgens de renders een vierkante module die verder uit de behuizing steekt dan voorheen.

Volgens tech-lekker OnLeaks meet de smartphone 161,9 x 74,4 x 8,58 millimeter, maar is de behuizing bij de camera-module 11,37 millimeter dik. De Xperia 1 VIII is hierdoor iets dikker dan zijn voorganger. Ook is de smartphone 0,1 millimeter minder lang en 0,4 millimeter breder. De smartphone krijgt een 6,5-inch scherm met opnieuw vrij dikke randen aan de boven- en onderzijde.

Verdere specificaties ontbreken nog, maar volgens de bron hoeven we niet lang meer te wachten op de officiële introductie. Sony zou namelijk van plan zijn om de Xperia 1 VIII ergens in mei aan te kondigen, waarna de smartphone in juni op de markt verschijnt.

