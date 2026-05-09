Google Introduceert Fitbit Air Zonder Scherm

Google heeft zijn nieuwste Fitbit fitnesstracker aangekondigd. De Fitbit Air is een wearable zonder scherm die vanaf eind deze maand verkrijgbaar.

Geruchten over de Google Fitbit Air doken eerder al op, maar nu is de fitnesstracker officieel aangekondigd. De Fitbit Air is een bandje die je om je pols kunt dragen, maar het apparaatje heeft geen scherm zoals de meeste fitnesstrackers. Het bandje bestaat uit nylon, wat volgens Google zó comfortabel is, dat je zou vergeten dat je hem om hebt. Dit is natuurlijk helemaal ideaal als je jouw Fitbit Air ook tijdens het slapen wilt dragen. Als nylon echter niet jouw ding is, dan is de Fitbit Air ook verkrijgbaar in andere materialen, zoals siliconen.

Google belooft een accuduur van maximaal 7 dagen en je kunt de Fitbit Air in 90 minuten volledig opladen met de magnetische lader. Je kunt via de smartphone handmatig activiteiten starten, maar de Fitbit Air kan ook automatisch je workouts herkennen en bijhouden. Een klein led-lampje op de Fitbit Air geeft informatie over de accu. Daarnaast kan de fitnesstracker trillen wanneer je bijvoorbeeld een alarm hebt ingesteld.

De Fitbit Air is vanaf 26 mei verkrijgbaar voor een adviesprijs van 99,99 euro. De tracker is te gebruiken met Android en met iOS.

