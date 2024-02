De Meest Verkochte Smartphones Van 2023

Dankzij cijfers van marktonderzoeker Canalys weten we welke smartphones in 2023 het vaakst over de toonbank zijn gegaan. In de top 10 staan maar liefst zeven iPhones. De andere drie modellen zijn Samsung-smartphones.

De top vijf meest verkochte smartphones in 2023 zijn allemaal smartphones van Apple. De iPhone 14 Max Pro en de iPhone 15 Max Pro zijn met 34 miljoen en 33 miljoen exemplaren het vaakst verscheept, gevolgd door de iPhone 14, iPhone 14 Pro en de iPhone 13.

Pas op de zesde plek vinden we de eerste Android-smartphone. Opvallend is dat het niet gaat om een high-end smartphone, maar om de Samsung Galaxy A14 4G. Dit is een budget-smartphone die vorig jaar 21 miljoen keer is verkocht. Ook op de achtste en negende plek staan twee Samsung-smartphones. Het gaat om de Galaxy A54 5G en de Galaxy A14 5G. Ook dit zijn voordeligere smartphones. Zo is de Galaxy A14 5G verkrijgbaar voor slechts 219 euro. Hiervoor krijg je veel waar voor je geld.

Als je zowel de 4G- als de 5G-versies van de Galaxy A14 bij elkaar optelt is de Galaxy A14 met een totaal van 40 miljoen exemplaren de meest verkochte smartphone. Al meerdere jaren op rij zien we dat de voordelige smartphones van Samsung razend populair zijn. Dit komt voornamelijk doordat dergelijke toestellen vooral in de wat armere landen goed verkopen.

Top 10 shipped smartphone models worldwide in 2023 consisted of 7 Apple and 3 Samsung models. It marked the first year where a iPhone Pro model topped the annual ranking of most shipped smartphone models, reflecting the market's premium shift. pic.twitter.com/EWtUL7KHpX — Canalys (@Canalys) February 6, 2024

via [AW]