Eerste Beelden Van Samsung Galaxy S26 FE Opgedoken

Samsung zal over een aantal maanden de Galaxy S26-serie uitbreiden met de Galaxy S26 FE, maar in het geruchtencircuit zijn nu al de eerste beelden opgedoken. De beelden zijn afkomstig van een hoesjesmaker.

Wanneer Samsung de Galaxy S26 FE precies zal introduceren is nog onduidelijk, maar dankzij beelden van een accessoiremaker weten we nu wel hoe de smartphone er waarschijnlijk uit komt te zien. Volgens beelden van hoesjes lijkt Samsung vast te houden aan de herkenbare stijl van de Galaxy S26-serie, met mogelijk kleine veranderingen. De Galaxy S26 FE lijkt veel op de reguliere S26, met een vlak scherm, een uitsparing voor de selfie-camera en een langwerpige camera-module met daarin drie lenzen onder elkaar geplaatst. Samsung heeft de flitser los naast de module geplaatst.

Verder zien we dat sommige hoesjes een magnetische ring tonen. Dit kan betekenen dat de Galaxy S26 FE ondersteuning krijgt voor Qi2-accessoires. De kans is verder groot dat de smartphone op de markt verschijnt in de kleuren zwart, wit, grijs en paars.

Naar verwachting zal de officiële introductie van de Samsung Galaxy S26 FE ergens in september of oktober plaatsvinden. Aangezien het om vroege renders gaat adviseren wij om dit lek nog met een korrel zout te nemen.

