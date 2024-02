Xiaomi Redmi Note 12 Pro Ontvangt HyperOS-update, Maar Geen Android 14

Gebruikers van de Xiaomi Redmi Note 12 Pro ontvangen een grote update. Het gaat om de HyperOS-update, de nieuwe schil van de fabrikant. Het valt echter op dat de Android-versie blijft steken op Android 13, terwijl de Redmi Note 12s met de HyperOS-update ook werd bijgewerkt naar Android 14.

Gebruikers van de Redmi Note 12 Pro melden dat ze een update naar HyperOS-update hebben ontvangen. Het valt wel op dat de smartphone na de update nog steeds draait op Android 13. De update brengt dus niet de vernieuwingen van Android 14 met zich mee. Wel installeert de update de beveiligingspatch van februari 2024, waardoor de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date is.

Het is onduidelijk of en wanneer de smartphone dan wel een Android 14-update ontvangt. Heb je de HyperOS-update nog niet ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]