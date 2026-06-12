Google Verlaagt Prijs Van AI Plus-abonnement

Google heeft de prijs van het AI Plus-abonnement aangepast. Mensen gaan minder betalen en krijgen tegelijkertijd twee keer zoveel opslagruimte in de cloud.

Een Google AI Plus-abonnement kostte voorheen 7,99 euro per maand. Hiervoor kreeg je 200GB opslagruimte. Vanaf nu kost het abonnement echter maar 4,99 euro en krijg je niet 200GB, maar 400GB opslagruimte. Je kunt de cloudopslag gebruiken voor de AI-features, maar ook voor andere Google-diensten zoals Gmail, Drive en Foto’s.

Met Google AI Plus krijg je toegang tot verschillende functies die gebruikmaken van Gemini. Zo kun je Google’s AI-platform bijvoorbeeld inzetten om de inbox van Gmail slimmer te beheren, kun je AI-video’s genereren met Google Gemini Omni of kun je de Daily Brief-functie gebruiken om informatie overzichtelijk samen te vatten.

via [droidapp]