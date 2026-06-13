Samsung Galaxy S25 Krijgt AI-functies Van Galaxy S26

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de Galaxy S25, die verschillende Galaxy AI-functies met zich meebrengt die op de S26 zijn geïntroduceerd. Hierdoor kan de Galaxy S25 nu bijna net zo veel als de Galaxy S26.

In thuisland Zuid-Korea kunnen gebruikers van de Galaxy S25-serie nu de One UI 8.5-update van juni downloaden. Deze update bevat drie nieuwe Galaxy AI-functies en een nieuwe beveiligingspatch. Met de nieuwe functies kun je bepaalde meldingen prioriteit geven, een samenvatting maken van meldingen en samenvattingen maken op basis van bestanden.

De prioriteitsfunctie zorgt ervoor dat de belangrijkste notificatie bovenin de lijst met meldingen komt te staan. De samenvattingstool kan hier vervolgens een overzicht van maken, zodat je niet alle meldingen hoeft te lezen. Een vergelijkbare samenvattingstool is ook beschikbaar voor bestanden, wat een hoop tijd kan besparen. Samsung beschrijft de functie als volgt:

“Ontvang korte, door AI gemaakte samenvattingen van PDF- en TXT-bestanden. Dit toont ook samenvattingen van opnames uit de Voicerecorder. PDF- en TXT-bestanden worden alleen op je telefoon verwerkt.”

Als je de update met firmwareversie S938NKSUACZF1 nog niet hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘. Na de installatie staat de beveiligingpatch op die van juni, zodat de beveiliging op de Galaxy S25 weer helemaal up-to-date is.

via [AW]