“Netflix Gaat Prijzen Opnieuw Verhogen”

Netflix is volgens de laatste berichten van plan om de prijzen van zijn abonnementen opnieuw te verhogen. Het gaat om een prijsverhoging van enkele euro’s, die in sommige landen al is doorgevoerd.

In 2023 voerde Netflix verschillende prijsverhogingen door en nam de streamingdienst maatregelen tegen het delen van een Netflix-account met mensen buiten het huishouden. Bronnen melden nu dat er dit jaar opnieuw een prijsstijging in de planning staat.

Het gaat opnieuw om een prijsstijging van 2 euro. Wanneer de prijsstijging zal worden ingevoerd is echter nog onduidelijk. Mensen die niet zoveel willen betalen kunnen een abonnement met reclame afsluiten, maar dit abonnement is nog niet in Nederland en België beschikbaar.

via [droidapp]