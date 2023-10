Simyo Verhoogt Prijzen Abonnementen Met 8,4 Procent

Simyo heeft een prijsstijging van zijn abonnementen aangekondigd. Het bedrijf voert een inflatiecorrectie door, waardoor bestaande klanten 8,4 procent meer gaan betalen voor hun abonnement.

Eerder schreven wij al dat KPN en Vodafone een prijswijziging doorvoerde in de vorm van een inflatiecorrectie. Ook Simyo voert deze verhoging nu door. Simyo rekent een inflatiecorrectie van 8,4 procent die vanaf 1 oktober ingaat. De prijsstijging geldt voor klanten die voor 1 juli een abonnement hebben afgesloten. Het is niet mogelijk om jouw abonnement kosteloos op te zeggen als je het niet eens bent met de nieuwe prijzen. Inflatiecorrectie is namelijk opgenomen in de algemene voorwaarden.

De nieuwe abonnementsprijzen zullen de komende week verschijnen op de website van Simyo.

