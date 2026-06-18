“One UI 8.5-update Voor Galaxy S23-serie Zorgt Voor Schermproblemen”

Samsung heeft onlangs de One UI 8.5-update uitgerold naar de smartphones in de Galaxy S23-serie. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee. Sommige gebruikers melden echter ook dat er na de installatie een vervelende groene lijn op het scherm verschijnt.

Op social media, Samsung forums en andere platformen duiken klachten op van mensen met een Samsung Galaxy S23. De gebruikers schrijven dat ze kort na de installatie van de One UI 8.5-update een groene verticale lijn over het scherm te zien krijgen. Sommige gebruikers melden meerdere roze lijnen te zien.

Het is nog onduidelijk wat precies de oorzaak is van de lijnen op het display. Mogelijk gaat het simpelweg om een software-fout dat kan worden opgelost met een nieuwe software-update. Het is echter ook mogelijk dat het scherm al gevoelig was voor slijtage of productiefouten en dat dit tijdens het update-process naar voren is gekomen. Samsung heeft zelf nog geen verklaring gegeven.

Het is belangrijk om te weten dat het grootste deel van de gebruikers geen enkele schermproblemen ervaren sinds de One UI 8.5-update. Het gaat om een relatief kleine groep mensen die het “green line”-probleem melden.

via [AW]