Samsung Galaxy S23-serie Ontvangt Android 16-update Met One UI 8-schil

Samsung is begonnen met de uitrol van Android 16 en de One UI 8-schil voor de smartphones in de Galaxy S23-serie. De update brengt verschillende vernieuwingen met zich mee en installeert de nieuwste beveiligingspatch.

De Android 16 update is nu beschikbaar voor de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra (firmwareversie S91*BXXU8EYI5) én de Galaxy S23 FE (firmwareversie S711BXXUAFYI6). Zowel in Nederland als in België melden gebruikers dat ze de update al hebben ontvangen. De One UI 8-update geeft de interface een kleine makeover en brengt een aantal nieuwe functies met zich mee.

Zo krijgen gebruikers na de update meer opties in Now Brief en Now Bar, heeft de weer-app nieuwe animaties gekregen, zijn er verschillende uitbreidingen voor de AI-functies geïnstalleerd, kun je sneller meerdere alarmen toevoegen en werkt de update de beveiligingspatch bij naar die van september 2025.

Je ontvangt een notificatie zodra je de One UI 8-update kunt downloaden. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. De One UI 8-update rolde eerder ook al uit naar de Galaxy S25-serie, de Galaxy S24-serie, de Galaxy A56 en Galaxy A36.

via [droidapp]