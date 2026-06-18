Google Home Speaker Officieel Aangekondigd

Google heeft deze week de Google Home Speaker aangekondigd. De slimme speaker krijgt een adviesprijs mee van 119,99 euro en is volledig geoptimaliseerd voor het gebruik van Gemini.

De Google Home Speaker is de nieuwste slimme speaker van Google. Met de Home Speaker kun je natuurlijk naar muziek luisteren, maar ook praten met Google’s AI Gemini. Het is een ronde speaker met 360 graden geluid, een stoffen afwerking en een ronde led-ring aan de onderzijde. De ledverlichting past zich aan wanneer je met Gemini communiceert.

Je kunt de Google Home Speaker via spraakcommando’s complexe vragen stellen en opdrachten geven. Zo kun je bijvoorbeeld verlichting in huis inschakelen, muziek opvragen of een timer instellen. Voor 10 euro per maand krijg je toegang tot Home Premium. Hiermee kun je gebruikmaken van meer functies, zoals Gemini Live, slimme meldingen van je camera’s en videogeschiedenis.

Ook is het mogelijk om de Google Home Speaker via een Google TV Streamer te koppelen aan je tv, zodat de audio via bijvoorbeeld Netflix of YouTube via de Home Speaker wordt afgespeeld. Audio van de normale tv kun je niet afspelen via de Google Home Speaker.

De Google Home Speaker is vanaf 25 juni verkrijgbaar voor 119,99 euro in de kleuren wit (Porcelain) of grijs (Hazel). Je kunt nu echter al een pre-order plaatsen.

via [androidplanet]