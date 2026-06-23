Google Pixel-smartphones Melden Vervelende Gmail-bug

Sommige Google Pixel-gebruikers hebben momenteel last van een bug in Gmail, waardoor het toetsenbord niet automatisch in beeld verschijnt wanneer je wilt reageren op een email. In plaats daarvan krijgen gebruikers de AI-functie ‘Help me schrijven’ te zien. Dit maakt het reageren op emails een stuk ingewikkelder.

Wanneer je in de Gmail-app wilt reageren op een email verschijnt doorgaans direct het toetsenbord, maar dit is niet langer bij iedereen het geval. Voornamelijk gebruikers van nieuwere Pixel-smartphones melden dat zij geen tekst kunnen typen zodra zij op de antwoordknop in Gmail drukken. De cursor verschijnt niet of het tekstveld reageert helemaal niet. Alleen de Gemini-functie is beschikbaar voor het opstellen van een e-mail.

Mensen die last hebben van de Gmail-bug krijgen alleen de AI-functie ‘Help me schrijven‘ te zien. De bug is overigens niet altijd consistent. Sommige gebruikers melden namelijk dat het toetsenbord uiteindelijk toch nog verschijnt wanneer ze het tekstveld meerdere keren aantikken. De bug lijkt ook op een beperkt aantal smartphones van andere merken aanwezig. Zo zijn op Reddit inmiddels ook klachten opgedoken van mensen met een smartphone van Samsung of Nothing.

De bug lijkt te worden veroorzaakt door Android 17 met de juni-update. Google heeft nog geen oplossing uitgebracht, maar sommige gebruikers lijken zelf een oplossing te hebben gevonden. Wil je het zelf oplossen dan kun je de onderstaande stappen proberen.

– Sluit Gmail volledig af en open de app opnieuw.

– Wissel tijdelijk naar een andere toetsenbordapp.

– Forceer Gboard te stoppen en wis de cache.

– Controleer of er updates beschikbaar zijn voor Gmail of Gboard.

– Herstart je Pixel-smartphone.

– Zet je oriëntatie in landschapsmode

bron [AW]