Eerste Samsung Galaxy A-smartphones Ontvangen Juni-update

Samsung rolt de juni-update verder uit naar zijn smartphones. Zo kun je de update nu onder andere downloaden op de Galaxy Z Flip 7 (FE) en de Galaxy S24-serie. De update staat echter ook klaar voor een aantal Galaxy A-toestellen.

De beveiligingsupdate van juni staat nu klaar voor de onderstaande smartphones. Het gaat om de vouwbare Galaxy Z Flip 7 en 7 FE, de Galaxy A37, A56 en A57 én alle smartphones in de Galaxy S24-serie, inclusief de Galaxy S24 FE. De update bestaat uit enkele tientallen patches voor de beveiliging van Android en elf patches voor Samsung’s software-schil.

– Galaxy A37 – firmwareversie A376BXXS3AZF5

– Galaxy A56 – firmwareversie A566BXXSBCZF5

– Galaxy A57 – firmwareversie A576BXXS3AZF4

– Galaxy Z Flip 7 – firmwareversie F766BXXUABZF3

– Galaxy Z Flip 7 FE – firmwareversie F761BXXSABZF3

– Galaxy S24, S24+ en Galaxy S24 Ultra – firmwareversie S92*BXXSFDZF2

– Galaxy S24 FE – firmwareversie S721BXXSCDZF3

De updates rollen nu uit in Europa. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Controleren op updates‘. Het kan een paar dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [galaxyclub]