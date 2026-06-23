Eerste Samsung Galaxy A-smartphones Ontvangen Juni-update

· 24 juni 2026

Galaxy A57

Samsung rolt de juni-update verder uit naar zijn smartphones. Zo kun je de update nu onder andere downloaden op de Galaxy Z Flip 7 (FE) en de Galaxy S24-serie. De update staat echter ook klaar voor een aantal Galaxy A-toestellen.

De beveiligingsupdate van juni staat nu klaar voor de onderstaande smartphones. Het gaat om de vouwbare Galaxy Z Flip 7 en 7 FE, de Galaxy A37, A56 en A57 én alle smartphones in de Galaxy S24-serie, inclusief de Galaxy S24 FE. De update bestaat uit enkele tientallen patches voor de beveiliging van Android en elf patches voor Samsung’s software-schil.

Galaxy A37firmwareversie A376BXXS3AZF5
Galaxy A56firmwareversie A566BXXSBCZF5
Galaxy A57firmwareversie A576BXXS3AZF4
Galaxy Z Flip 7firmwareversie F766BXXUABZF3
Galaxy Z Flip 7 FEfirmwareversie F761BXXSABZF3
Galaxy S24, S24+ en Galaxy S24 Ultrafirmwareversie S92*BXXSFDZF2
Galaxy S24 FEfirmwareversie S721BXXSCDZF3

De updates rollen nu uit in Europa. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Controleren op updates‘. Het kan een paar dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [galaxyclub]

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Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

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