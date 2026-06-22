“Samsung Komt Dit Jaar Niet Met Nieuwe Galaxy Watch Classic”

Samsung zal in juli hoogstwaarschijnlijk verschillende nieuwe wearables introduceren. Volgens de laatste geruchten krijgen we echter geen Galaxy Watch Classic te zien. De fabrikant zou namelijk alleen de Galaxy Watch 9 en Ultra 2 introduceren.

De bron Galaxy Techie schrijft op X dat de nieuwe Samsung Galaxy Watches op de markt verschijnen in de kleuren zwart, zilver en beige. Ook schrijft hij dat Samsung dit keer geen Classic-model zal introduceren. Vorig jaar introduceerde Samsung wel een Classic smartwatch, die onder andere is uitgerust met een roterende ring om het scherm.

Als laatste heeft de bron renders/schetsen gedeeld van de Galaxy Watch 2 Ultra. De smartwatch lijkt een vrij vierkante behuizing te krijgen met veel ruimte rondom het scherm.

We hopen voor Samsung dat de nieuwe Galaxy Watches goed worden ontvangen, aangezien de verkoop van Samsung-smartwatches in de eerste maanden van 2026 met 28 procent daalde ten opzichte van een jaar eerder. En dat terwijl de totale smartwatchmarkt volgens Counterpoint Research juist met 4 procent groeide.

via [AW]