“OnePlus en Realme Stappen Over Op ColorOS”

OnePlus en Realme stoppen met hun eigen Android-schil en stappen over op de schil van Oppo, aldus Smartprix. Door allemaal gebruik te maken van dezelfde schil kunnen de fabrikanten kosten besparen.

Smartprix schrijft dat ze dit nieuws van een “zeer betrouwbare” bron hebben gekregen. Vijf jaar geleden voegden OnePlus en OPPO hun codebases al samen, maar er waren nog altijd verschillen in uiterlijk en functies tussen de OxygenOS-schil van OnePlus en de ColorOS-schil van Oppo. Deze verschillen zullen nu dus verdwijnen, aldus de bron.

Nieuwe apparaten van OnePlus en Realme draaien niet meer op OxygenOS of Realme UI, maar op ColorOS. Of het nieuwe beleid per direct geldt of op een later tijdstip is echter nog niet duidelijk. Het kan dus zijn dat er nog een aantal smartphones op de markt verschijnen die uit de doos nog wel draaien op OxygenOS of Realme UI. Zodra OnePlus zelf meer duidelijkheid geeft zullen wij dit met jullie delen.

via [tweakers]