OnePlus 15 en 15R Ontvangen OxygenOS-update

OnePlus rolt een nieuwe versie van de OxygenOS-schil uit naar de OnePlus 15 en de OnePlus 15R. De update installeert een nieuwe beveiligingspatch, maar brengt ook een aantal nieuwe functies met zich mee.

Gebruikers van de OnePlus 15 en OnePlus 15R kunnen nu de OxygenOS 16.0.8.300-update downloaden. De update installeert onder andere de beveiligingspatch van juni 2026, zodat gebruikers weer wat beter beschermd zijn tegen malafide activiteiten. De update brengt echter ook een aantal andere aanpassingen en verbeteringen met zich mee. De volledige changelog staat hieronder:

CHANGELOG

Je kunt je apparaat nu tegelijkertijd verbinden met twee sets Bluetooth-oortjes, elk met een eigen instelbaar volume, waardoor je gemakkelijk audio met iemand anders kunt delen.

De Weer-app toont nu maanopkomst, maanondergang en maanfasen op de startpagina, zodat je altijd op de hoogte bent van de huidige maancyclus.

In de buitenmodus kun je nu snel schakelen tussen apps door je favoriete apps vast te pinnen aan de statusbalk onderaan, zodat je ze sneller kunt openen.

Game Capture biedt nu screenshots in 2K-resolutie voor extra detail. Je vindt deze functie in “Game Assistant – Tools – Game Capture – 2K Hyper Resolution screenshot”.

In de categorieënweergave van de app-lade is nu een sectie ‘App-suggesties’ toegevoegd, die je meestgebruikte apps slim markeert voor snellere toegang.

Beveiliging en privacy

Je kunt nu met één tik de ‘Toegankelijkheids’-machtigingen uitschakelen. Als apps die van onofficiële bronnen zijn geïnstalleerd risicovolle acties proberen uit te voeren, verschijnt er een pop-up met een waarschuwing waarmee je de betreffende machtiging snel kunt intrekken.

Integreert de Android-beveiligingspatch van juni 2026 om de systeembeveiliging te verbeteren.

bron [droidapp]