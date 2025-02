“OnePlus Introduceert Dit Voorjaar Kleinere Smartphone OnePlus 13T”

OnePlus zal in het laatste kwartaal van dit jaar de OnePlus 14 introduceren, maar we krijgen voor die tijd nog een andere smartphone te zien. OnePlus zou in het voorjaar namelijk een kleinere versie van de OnePlus 13 willen uitbrengen onder de naam OnePlus 13T.

Jarenlang introduceerde OnePlus elk jaar een T-versie van zijn vlaggenschip-smartphone, van de OnePlus 3T tot de OnePlus 10T. De afgelopen jaren ontbrak de T-serie, maar volgens de geruchten brengt OnePlus dit voorjaar de OnePlus 13T uit. De OnePlus 13T is volgens deze geruchten een kleinere uitvoering van de OnePlus 13 en beschikt onder andere over een 6,31-inch OLED-scherm en een Snapdragon 8 Elite-processor.

OnePlus heeft zelf nog niet gereageerd op de geruchten, dus we kunnen nog niet bevestigen dat de Chinese fabrikant dit jaar inderdaad de OnePlus 13T op de markt brengt.

via [tweakers]