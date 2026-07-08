Nothing Phone (4b) Officieel Aangekondigd

· 8 juli 2026

Nothing Phone 4b

Nothing heeft zojuist zijn nieuwste smartphone geïntroduceerd. We maken kennis met de Nothing Phone (4b), die beschikt over een iets grotere accu, een flink scherm en een LED-strip aan de achterzijde.

De Nothing Phone (4b) is voor mensen met een kleiner budget. De smartphone krijgt namelijk een adviesprijs mee van 329 euro. Voor deze prijs krijg je een 6,77-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 2.000 nits piekhelderheid, een Snapdragon 6 Gen 4-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De accu heeft een capaciteit van 5200 mAh en kan met 33W snelladen en 7,5W omgekeerd laden. Het is de grootste accu in een Nothing-smartphone tot nu toe.

Achterop vinden we een wat minder opvallende Glyph-interface dan op andere Nothing-smartphones. De Glyph-interface op de Phone (4b) bestaat namelijk uit een simpele streep met 45 mini-LEDs die een piekhelderheid hebben van 3.500 nits. De Glyph geeft informatie over zaken als de laadstatus en notificaties.

Nothing Phone 4b kleuren

De Nothing Phone (4b) draait op Android 16 met de Nothing OS 4.1-schil en kan rekenen op 3 OS-updates en 6 jaar beveiligingsupdates. De smartphone kost 329 euro en is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en blauw. De Phone (4b) is vanaf 11 juli verkrijgbaar in de Nothing-winkel in Londen en vanaf 17 juli in andere winkels, inclusief webwinkels.

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Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

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