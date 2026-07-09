Introductie Google Pixel 11 en Pixel Watch 5 Op 12 Augustus

Google heeft op 12 augustus een nieuw Made by Google-event ingepland. De fabrikant zal op deze datum de Pixel 11-serie en de nieuwe Pixel Watch 5 introduceren.

Over iets meer dan een maand zal de officiële introductie van de Google Pixel 11 plaatsvinden. De Pixel 11-serie bestaat net als de Pixel 10-serie uit vier modellen. Namelijk de reguliere Pixel 11, de Pixel 11 Pro, de Pixel 11 Pro XL en de vouwbare Pixel 11 Pro Fold. Het Made by Google-event zal plaatsvinden in New York City en is online live te volgen.

Volgens de geruchten krijgt de Pixel 11 een nieuwe functie, genaamd Pixel Glow. Pixel Glow is een lichtgevende rand om de camera-module, die oplicht bij inkomende notificaties. Op de onderstaande uitnodiging is deze rand echter niet zichtbaar, dus het is nog even afwachten of deze geruchten kloppen.

Verder zou Google ook de nieuwe generatie smartwatch introduceren. Het gaat om de Google Pixel Watch 5, die in twee maten op de markt verschijnt. Als laatste krijgen we mogelijk een opvolger van de Pixel Buds Pro oordopjes te zien. Na de officiële introductie van alle nieuwe Google Pixel-producten zullen wij alle details met jullie delen.

via [droidapp]