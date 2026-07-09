Eerste Details Samsung Galaxy A18 Uitgelekt

Samsung werkt aan een nieuwe budget-smartphone met de naam Galaxy A18, die nu is opgedoken in het geruchtencircuit. De smartphone brengt weinig veranderingen met zich mee ten opzichte van de Galaxy A17.

De onderstaande beelden zijn uitgelekt door de bron smartphonechecker. Qua uiterlijk lijkt er weinig te veranderen. De Samsung Galaxy A18 krijgt volgens de bron een 6,7-inch scherm met een ouderwetse druppelnotch voor de selfie-camera en een driedubbele rear-camera in een pilvormige opstellen. De camera-module lijkt iets hoger te zijn geplaatst en steekt iets minder ver uit de behuizing dan de module op de Galaxy A17.

De Galaxy A18 heeft volgens de bron een afmeting van 164,4 bij 77,8 bij 7,84 millimeter. Dit maakt de smartphone 0,1 mm smaller en 0,34 mm dikker. Dit verschil zul je in de praktijk niet merken.

Volgens eerdere geruchten stapt Samsung bij de Galaxy A18 5G over van een eigen Exynos-processor naar een Snapdragon-processor van Qualcomm, terwijl de 4G-uitvoering een MediaTek-processor krijgt. De accucapaciteit zou ongeveer 5.000 mAh zijn, wat te vergelijken is met de accu van de Galaxy A17. Samsung heeft zelf echter nog geen details gedeeld, dus we kunnen nog niks met zekerheid zeggen.

Naar verwachting krijgt de smartphone in Engeland een adviesprijs mee van 199 Britse pond voor de Galaxy A18 5G en 169 pond voor de 4G-versie. Dit komt neer op omgerekend ongeveer 200 en 235 euro. Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden, maar naar verwachting krijgen we de Samsung Galaxy A18 ergens volgende maand te zien. De Galaxy A17 verscheen namelijk op 14 augustus op de markt.

via [AW]