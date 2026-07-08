Specs Van Oppo Find X10 Ultra en X10 Pro Max Uitgelekt

Er is informatie opgedoken over de Oppo Find X10 Ultra. Volgens de geruchten krijgt de smartphone een nog groter scherm dan zijn voorganger, met nog dunnere schermranden. Ook weten we al het een en ander over de Find X10 Pro Max.

Als we de doorgaans goedgeïnformeerde bron Digital Chat Station mogen geloven werkt Oppo aan de Find X10 Ultra. De Find X10 Ultra en de Find X10 Pro Max krijgen volgens de bron een 6,89-inch LTPO AMOLED-scherm. Dit is iets groter dan het 6,82-inch display van de Find X9 Ultra. De afmetingen van de smartphone zouden dankzij de dunner schermranden echter nauwelijks verschillen.

Het OLED-paneel, dat wordt geleverd door BOE, heeft een 2K-resolutie en ondersteuning voor de volledige BT.2020-kleurruimte. Dit moet zorgen voor rijkere kleuren en een efficiënter scherm. De schermranden zijn aan alle zijden even dun.

De Oppo Find X10 Pro Max krijgt de nieuwe MediaTek Dimensity 9600-chipset en zou in het najaar van 2026 op de markt verschijnen. De Oppo Find X10 Ultra krijgt waarschijnlijk een Qualcomm Snapdragon Elite-processor en komt pas in de eerste helft van 2027 uit.

Als laatste krijgt de camera een upgrade. We kunnen opnieuw rekenen op een 50MP hoofdlens, maar de 10x periscopische telelens krijgt een grotere 1/1,95 inch sensor.

Oppo heeft zelf nog geen details gedeeld, dus voorlopig gaat het nog om geruchten.

via [droidapp]