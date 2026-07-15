Klanten Orange Belgium Krijgen Buiten EU 1GB Data Voor 4 Euro

· 16 juli 2026

Orange

Orange Belgium heeft de Daily Travel Pass geïntroduceerd. Met deze pas kunnen klanten voor 4 euro per dag in vijftig landen buiten de EU internetten. Je krijgt voor dit bedrag 1GB aan data.

De Daily Travel Pass staat standaard ingeschakeld. Zodra je als klant in één van de onderstaande landen het internet op gaat, betaal je automatisch 4 euro voor de eerste 1GB. Ga je over het limiet van 1GB, dan betaal je 0,4 cent per MB. Ook dit komt neer op 4 euro per GB.

Voorheen mocht je flink in de buidel grijpen voor het gebruik van data buiten de EU. Afhankelijk van de gekozen optie betaalde je bij Orange Belgium maximaal 14 euro per MB, met een wettelijk maximum van 60,50 euro per maand. Binnen de EU gelden de standaard roaming regels.

AlbaniëIndonesiëQatar
AlgerijeIsraëlRusland
ArmeniëIvoorkustSaoedi-Arabië
AustraliëJapanServië
Bosnië en HerzegovinaJordaniëSierra Leone
BraziliëKaapverdiëSingapore
CanadaKazachstanThailand
ChinaMaleisiëTunesië
ColombiaMarokkoTurkije
Dominicaanse RepubliekMexicoVerenigde Arabische Emiraten
EgypteMontenegroVerenigde Staten
EcuadorNicaraguaVietnam
GhanaNoord-MacedoniëWit-Rusland
GuatemalaOezbekistanZuid-Afrika
HondurasPalestinaZuid-Korea
HongkongParaguayZwitserland
IndiaPuerto Rico

via [tweakers]

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Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

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