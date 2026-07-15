Klanten Orange Belgium Krijgen Buiten EU 1GB Data Voor 4 Euro

Orange Belgium heeft de Daily Travel Pass geïntroduceerd. Met deze pas kunnen klanten voor 4 euro per dag in vijftig landen buiten de EU internetten. Je krijgt voor dit bedrag 1GB aan data.

De Daily Travel Pass staat standaard ingeschakeld. Zodra je als klant in één van de onderstaande landen het internet op gaat, betaal je automatisch 4 euro voor de eerste 1GB. Ga je over het limiet van 1GB, dan betaal je 0,4 cent per MB. Ook dit komt neer op 4 euro per GB.

Voorheen mocht je flink in de buidel grijpen voor het gebruik van data buiten de EU. Afhankelijk van de gekozen optie betaalde je bij Orange Belgium maximaal 14 euro per MB, met een wettelijk maximum van 60,50 euro per maand. Binnen de EU gelden de standaard roaming regels.

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via [tweakers]