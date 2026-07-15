Google Pixel 11 Pro Fold Uitgelekt In Nieuwe Kleur

Google zal deze zomer de Pixel 11 Pro Fold introduceren. Details over de nieuwe smartphone duiken steeds vaker op in het geruchtencircuit. Zo krijgen we de Google Pixel 11 Pro Fold nu te zien in een nieuwe kleur.

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de Pixel 11 Pro Fold. Op de onderstaande afbeelding, die is gedeeld door Mystic Leaks, zien we een nieuwe kleur en een nieuw ontwerp van de camera-module. Google kiest voor een donkergroene tint, genaamd Pine. Google combineert de groene behuizing met een lichtgouden frame en logo. Ook de Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL verschijnen waarschijnlijk in de kleur Pine op de markt.

Verder valt op dat de camerabalk iets smaller is geworden en dat de zwarte uitsparingen met daarin de camera’s nu volledig doorlopen tot aan de rand van de module. Ook is de indeling van de camera’s iets gewijzigd. In de bovenste uitsparing vinden we de telelens en flitser, terwijl de hoofdlens, groothoeklens en autofocus-sensor zijn geplaatst in de onderste uitsparing. De cameraflitser lijkt wat groter dan die van de Pixel 10 Pro Fold.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie van de Google Pixel 11 Pro Fold zal plaatsvinden.

via [droidapp]