KPN-klanten Kunnen Geld Terugkrijgen Na Prijsverhoging

KPN heeft onlangs een prijsverhoging voor KPN Mobiel-klanten doorgevoerd. Klanten betalen 1 euro extra, maar krijgen hier wel een malwarefilter voor terug. Mensen die geen interesse hebben in deze malwarefilter kunnen hun geld terugkrijgen.

KPN gaf in april aan dat het bedrijf de prijs van zijn mobiele abonnement met 1 euro zal verhogen. In ruil voor de prijsverhoging krijgen klanten veiligheidsextra’s voor het Extra Veilig Mobiel-pakket. Namelijk een malwarefilter. Veel mensen hebben echter helemaal geen behoefte aan een malwarefilter, waardoor ze dus extra betalen voor niks.

Na klachten van klanten heeft de Consumentenbond contact opgenomen met KPN. “Wij juichen het toe dat bedrijven hun producten en diensten veiliger maken. Maar in dit geval kwam de extra beveiliging met een prijsverhoging voor alle klanten, óók voor klanten die de functie niet willen. Het heeft daarmee de schijn van een verkapte prijsverhoging.“

Als gevolg hiervan heeft KPN een klachtenformulier op de veiligheidspagina van KPN gezet waarop je ‘bezwaar kunt maken tegen veiligheid’. Deze titel lijkt duidelijk een manier om te laten weten dat KPN het niet eens is met de Consumentenbond. Na het invullen van allerlei persoonlijke gegevens kun je de prijsverhoging van 1 euro terugdraaien en niet langer gebruikmaken van de malwarefilter.

via [AW]