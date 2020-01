“KPN Stuurt Gegevens Van Chinezen In Europa Door Naar Chinese Overheid”

KPN is negatief in het nieuws gekomen, omdat de telecomprovider gegevens van Chinezen in Europa zou verzamelen om deze vervolgens te delen met de Chinese overheid. KPN zou deze gegevens verzamelen via de app WeGoEU. De telecomprovider zelf ontkent deze beweringen.

WeGoEU is een reisapp die KPN samen met de Chinese internetgigant Tencent heeft uitgebracht. Met de reisgids kunnen Chinese gebruikers informatie opvragen over de belangrijkste bezienswaardigheden in Europa. De app is gebouwd voor WeChat. Dit is in China de grootste chat-app waarmee Chinezen ook kunnen betalen. WeGoEU is mogelijk verantwoordelijk voor het schenden van mensenrechten bij de Chinese gebruikers.

Volgens Amnesty International zou WeChat de gegevens van gebruikers delen met de Chinese overheid, die deze gegevens vervolgens zal gebruiken om iedereen te controleren en minderheden te onderdrukken. KPN heeft de WeGoEU-app in Den Haag gebouwd, maar volgens Trouw is het Tencent dat de gegevens van gebruikers beheert en naar Chinese servers verstuurt. In de voorwaarden van de app staat: “Wij kunnen niet controleren hoe Tencent uw persoonlijke data gebruikt.“

KPN zelf ontkent persoonlijke gegevens te delen. Ook zegt het bedrijf in een verklaring dat “WeGoEU draait als mini-programma binnen de grotere ­WeChat-omgeving, waar de Chinese toerist een account heeft. Het gebruik van ­WeChat zelf ligt buiten onze invloedssfeer.“

via [AW]