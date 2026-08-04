Review 25000mAh UGREEN Nexode Pro Power Bank (200W)!

Een powerbank is een must-have gadget voor mensen die hun smartphone, tablet of ander tech-product veel gebruiken. Powerbanks komen in vele maten en in verschillende prijsklassen. Vandaag kijken we naar de UGREEN Nexode Pro, een zeer krachtige powerbank met een hoge accucapaciteit en een ton aan handige features.

Inhoud

Wij hebben in het verleden vaker gekeken naar powerbanks van UGREEN. De fabrikant heeft een groot assortiment aan powerbanks, van vrij simpele tot zeer geavanceerde powerbanks. De UGREEN Nexode Pro (25000mAh, 200W, 4 Ports) valt in deze laatste categorie. Voordat wij alle functies van de powerbank bespreken, kijken wij eerst even naar de verpakking van het product.

UGREEN levert de Nexode Pro (25000mAh, 200W, 4 Ports) in een simpele kartonnen doos met daarop een duidelijke beschrijving van alle features. In de doos vinden we de powerbank zelf, een losse USB-C kabel en wat papierwerk. De powerbank is maar in één kleur verkrijgbaar, wat een soort blauw/grijs is.

Design

Wanneer we de UGREEN Nexode Pro uit de verpakking halen valt gelijk op dat dit geen reguliere powerbank is. De powerbank heeft namelijk een zogeheten Smart Display waarop je realtime data kunt aflezen. Ook heeft de powerbank twee ingebouwde USB-C kabels. Een uittrekbare kabel van 68 cm en een extra 35 cm kabel die ook als draagriem dient. Je hoeft dus nooit meer losse oplaadkabels mee te nemen. Verder vinden we bovenop nog een extra USB-C poort en een USB-A poort. In totaal kun je dus vier apparaten tegelijkertijd opladen. De behuizing van de powerbank voelt stevig aan en ook de ingebouwde kabels geven een kwalitatief goede indruk.

Naast de vormgeving, bouwkwaliteit en USB-ansluitingen valt op dat de UGREEN Nexode Pro (25000mAh) behoorlijk zwaar is. De powerbank weegt namelijk 631 gram en meet 15.8cm x 5.4cm x 5cm. Gelukkig verkoopt UGREEN ook een kleinere uitvoering voor mensen die niet zo’n hoge capaciteit nodig hebben. Zo weegt de 10000mAh versie slechts 249 gram. Hou er wel rekening mee dat de kleinere uitvoering minder snel kan opladen en slechts één ingebouwde kabel heeft.

Functies

Het scherm aan de voorzijde van de powerbank is een van de belangrijkste features van de UGREEN Nexode Pro. Dit display geeft namelijk informatie over de powerbank zelf en over de laadstatus. Het scherm is helder en scherp en de interface is overzichtelijk. Wel blijven vingerafdrukken erg makkelijk achter als je het scherm aanraakt. Ook verwachten wij dat het scherm gevoelig is voor krassen als je de powerbank los in je tas stopt met scherpe objecten zoals bijvoorbeeld je huissleutels.

Met de fysieke knop aan de zijkant kun je door de interface navigeren. De interface bestaat uit drie verschillende schermen. Op scherm één vind je het accupercentage, de watt output en de exacte tijd die de powerbank nodig heeft om een apparaat volledig op te laden. Op scherm twee kun je de live watt output van elke afzonderlijke USB-poort aflezen en scherm drie toont informatie over de batterijconditie.

Zoals wij eerder al schreven, kun je maximaal vier apparaten tegelijkertijd opladen. De uittrekbare kabel en de gevlochten kabel aan de zijkant hebben allebei een in/output van 100W. Poort 3 is een 100W USB-C poort en poort 4 is een traditionele USB-A poort. De drie USB-C aansluitingen hebben ondersteuning voor PD3.0 en PPS, waardoor de powerbank goed overweg kan met het snelladen van Samsung-apparaten. De USB-A poort kan met maximaal 22.5W snelladen en heeft ondersteuning voor QC3.0, Huawei FCP en Samsung Fast Charging. Alle USB-aansluitingen kunnen dus overweg met een groot aantal apparaten.

De UGREEN Nexode Pro heeft een totale maximale output van maar liefst 200W. Dit is erg indrukwekkend, maar hou er rekening mee dat dit wattage geldt voor alle vier de poorten gecombineerd. Wanneer je één apparaat aan de powerbank hangt, dan bereik je een maximale laadsnelheid van 100W. Dit is overigens nog steeds extreem snel voor een powerbank.

De capaciteit van 25000 mAh is meer dan genoeg om een Macbook Pro volledig mee op te laden. Ook is 25000 mAh meer dan genoeg om je smartphone, je tablet, je headset en je smartwatch volledig op te laden, om vervolgens nog genoeg capaciteit over te hebben om je smartphone nogmaals op te laden. Kortom, met de UGREEN Nexode Pro zit je nooit meer onverwachts met een lege accu.

Het volledig opladen van de UGREEN Nexode Pro duurt iets meer dan 2 uur als je een 100W adapter gebruikt en de powerbank blijft relatief koel tijdens het opladen. Alleen als je meerdere apparaten tegelijkertijd aan de powerbank hangt zal de temperatuur wat stijgen. Al met al is de UGREEN Nexode Pro een zeer solide product en een echte aanrader als je op zoek bent naar één powerbank die al jouw apparaten snel kan opladen.

Prijs

Aan al dit moois hangt wel een prijskaartje. De UGREEN Nexode Pro (25000mAh, 200W, 4 Ports) krijgt een adviesprijs mee van 99,99 euro, maar is momenteel op Amazon verkrijgbaar voor 84,99 euro. Voor een powerbank is dit vrij veel geld, maar tegelijkertijd zijn er weinig powerbanks verkrijgbaar die in staat zijn wat de UGREEN Nexode Pro kan. Daarom kunnen wij de UGREEN Nexode Pro ondanks de wat hogere prijs alsnog aanraden.

Conclusie (Voordelen en Nadelen)

De UGREEN Nexode Pro (25000mAh, 200W, 4 Ports) is een zeer uitgebreide powerbank die al jouw apparaten snel kan opladen. De maximale output van 200W en de capaciteit 25000 mAh is erg indrukwekkend en de ingebouwde USB-C kabels zijn erg handig. Daarnaast is het mogelijk om vier apparaten tegelijkertijd op te laden en kun je het laadprocess goed in de gaten houden via het duidelijke kleurenscherm op de powerbank.

Het nadeel is het gewicht van de powerbank en de adviesprijs. Hier kun je echter weinig aan veranderen als je een powerbank wilt met dezelfde functies en een capaciteit van 25000 mAh. De UGREEN Nexode Pro (25000mAh, 200W) bestel je bij Amazon momenteel voor 84,99 euro. Is 25000 mAh voor jou overbodig, dan is de kleinere UGREEN Nexode Power Bank (10000mAh, 55W) misschien een betere keuze.