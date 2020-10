Vivo Conceptsmartphone Heeft Afneembare Camera

Vivo heeft een conceptsmartphone getoond die beschikt over een uitschuifbare camera die je kunt loskoppelen. Na het loskoppelen van de camera kun je deze op afstand bedienen om unieke foto’s te maken. Het is nog onduidelijk of de smartphone ook op de markt verschijnt.

Vivo heeft op de Chinese website Weibo een video geplaatst waarin het bedrijf toont hoe het concept, die de naam Vivo IFEA heeft gekregen, werkt. In de video zien we dat de camera-module uit de behuizing schuift en dat deze module vervolgens eenvoudig los te koppelen is. De camera is draadloos te bedienen en de smartphone heeft een alarmfunctie voor wanneer je de camera-module ergens vergeet.

Vivo is een fabrikant die veel experimenteert. Zo was Vivo de eerste fabrikant die een smartphone met pop-up camera op de markt bracht en kregen we de afgelopen jaren verschillende interessante concepten te zien. Eén van deze concepten is de Apex 2020 die is uitgerust met een camera onder het scherm.

via [tweakers]