Vivo Toont Poortloze Smartphone Met Camera Achter Scherm

De Chinese fabrikant Vivo heeft een opmerkelijke smartphone laten zien. De Apex-smartphone heeft namelijk geen enkele aansluiting. Draadloos opladen gaat erg snel en de selfie-camera zit achter het scherm.

De Vivo Apex 2020 is de opvolger van de Apex conceptsmartphone die we in 2018 te zien kregen. De Apex 2020 heeft dunnere schermranden en de zijkanten van het scherm maken een hoek van 120 graden. De smartphone heeft geen uitsparing, notch of pop-up module. De selfie-camera zit namelijk achter het scherm.

Achterop vinden we een 48MP camera met verbeterde fysieke beeldstabilisatie en 7,5x optische zoom. Fysieke poorten zijn niet aanwezig, waardoor je de smartphone draadloos moet opladen. Dit kan volgens Vivo met een snelheid van 60 Watt, waardoor een accu van 2000 mAh in 20 minuten vol is. De meeste smartphones laden draadloos op met een snelheid van 15 Watt.

Welke onderdelen we van de Apex 2020 conceptsmartphone in de toekomst in consumenten-smartphones te zien krijgen is nog onduidelijk.

via [bright]