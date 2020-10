Fraude Via WhatsApp In Jaar Tijd Verviervoudigd

Uit cijfers van de Fraudehelpdesk blijkt dat WhatsApp-gebruikers het afgelopen jaar bijna vier keer zo vaak met fraude te maken hebben gehad ten opzichte van 2019. Het aantal gemelde gevallen van WhatsApp-fraude staat dit jaar al op bijna 10.000.

Vorig jaar meldde Fraudehelpdesk dat het aantal melding van WhatsApp-fraude enorm was gestegen ten opzichte van 2018. Dit jaar zet deze trend door. Op 1 oktober van dit jaar ontving de Fraudehelpdesk al 9605 meldingen. Dit is bijna vier keer zo veel als in heel 2019. 1154 mensen werden ook daadwerkelijk slachtoffer van fraude. Deze mensen werden opgelicht voor een totaal bedrag van 3,3 miljoen euro.

In veel van deze gevallen doet iemand zich voor als een familielid. Hierbij gebruiken ze een profielfoto van het familielid en geven ze vervolgens aan dat ze een nieuw telefoonnummer hebben en met spoed geld nodig hebben om een rekeningen te kunnen betalen. Als je slachtoffer bent geworden van WhatsApp-fraude kun je online aangifte doen bij de politie. Zorg er zelf voor dat je nooit gegevens zoals je bankpas, inloggegevens of je identiteitsgegevens verstuurd via WhatsApp of elke andere chatdienst.

via [AW]