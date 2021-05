Ulefone Teaset Smartphone Met 13.200 mAh Accu

De Chinese fabrikant Ulefone heeft een teaser gedeeld voor de introductie van een opmerkelijke smartphone. De smartphone is namelijk uitgerust met een enorme accu. De smartphone heeft een capaciteit heeft van maar liefst 13.200 mAh. De smartphone zal niet officieel in Nederland gelanceerd worden.

Smartphones krijgen steeds grotere accu’s, waardoor een 5.000 mAh accu inmiddels geen uitzondering meer is. Samsung heeft zelfs de Galaxy M51 met een 7.000 mAh accu op de markt gebracht. Mocht je dit veel vinden dan zul je je verbazen over de onderstaande teaser van Ulefone.

De teaser doet namelijk vermoeden dat Ulefone werkt aan een rugged smartphone met een 13.200 mAh accu. We zien dat de smartphone aan de rechterkant volumetoetsen en een powerknop heeft en aan de linkerkant nog een extra knop die je waarschijnlijk zelf een functie kunt geven.

Het is nog onduidelijk wanneer Ulefone de nieuwe robuuste smartphone zal introduceren en wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt. Wel weten we dat de smartphone in Nederland alleen via de grijze import verkrijgbaar zal zijn, want Ulefone is niet actief in ons land.

