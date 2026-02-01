Specificaties Van Xiaomi 17T Met Grote Accu Uitgelekt

Op het internet zijn de eerste specificaties van de Xiaomi 17T uitgelekt. Dankzij deze specificaties weten we onder andere dat de smartphone beschikt over een grote accu en een snellere processor.

De specificaties van de Xiaomi 17T zijn gedeeld door tech-lekker PaperKing13. Volgens de bron beschikt de smartphone onder andere over een MediaTek Dimensity 9400-processor. Deze chipset is ook te vinden in de Xiaomi 15T Pro. Daarnaast krijgt de Xiaomi 17T een veel grotere accu dan zijn voorganger. Het gaat om een 6500 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen. Dit is maar liefst 1000 mAh meer dan de accu in de Xiaomi 15T.

Naar verwachting krijgt de Xiaomi 17T geen camera-upgrade. Hierdoor beschikt de smartphone opnieuw over een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens met 2x optische zoom en een 12MP groothoeklens.

Xiaomi zal de Xiaomi 17T en 17T Pro waarschijnlijk pas in de zomer introduceren. We moeten dus nog even geduld hebben. De Chinese fabrikant zal voor die tijd eerst nog de Xiaomi 17 en de Xiaomi 17 Ultra uitbrengen in Nederland.

via [androidplanet]