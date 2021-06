Xiaomi Toont Smartphone Met 200W Snelladen

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft een video gedeeld waarin te zien is hoe een smartphone in slechts een aantal minuten volledig wordt opgeladen. De smartphone in de video kan met 200W bekabeld opladen en met 120W draadloos opladen.

Xiaomi heeft via verschillende websites video’s gedeeld van nieuwe snellaadtechnologieën. We zien dat een aangepaste Xiaomi Mi 11 Pro met een 4000 mAh-accu in slechts enkele minuten volledig kan worden opgeladen. Met de kabel laden gaat met een snelheid van maar liefst 200W, waardoor het slechts 8 minuten duurt om de accu van 0% tot 100% op te laden. Ook het draadloos laden gaat opmerkelijk snel. Dankzij de ondersteuning voor 120W draadloos laden is de accu in ongeveer 15 minuten vol.

Xiaomi noemt de nieuwe technologie Hypercharge. De fabrikant laat wel weten dat het voorlopig nog om een concept gaat, waardoor het nog onduidelijk is wanneer Xiaomi de eerste smartphone met Hypercharge op de markt zal brengen. De Xiaomi Mi 10 Ultra die in 2020 op de markt verscheen kan overigens al wel met 120W bekabeld opladen.

via [androidplanet]