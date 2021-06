Review Oppo Band: Hou Je Gezondheid En Activiteiten De Hele Dag In De Gaten

Steeds meer mensen dragen een smartwatch of fitnesstracker in plaats van een reguliere horloge en de keuze uit dergelijke wearables is op dit moment erg groot. Samsung, Xiaomi, Apple en vele andere fabrikanten bieden al geruime tijd wearables aan en het afgelopen jaar is er weer een sterke concurrent bijgekomen. De smartphonefabrikant Oppo is met de release van de Oppo Watch en de Oppo Band sinds kort namelijk ook actief op de wearablemarkt. Wij hebben de afgelopen twee weken de Oppo Band mogen testen. Kan de eerste fitnesstracker van Oppo mee met de sterke concurrentie?

Inhoud

De Oppo Band komt in een slanke witte doos met daarop een foto van de fitnesstracker. In de doos vinden we de Oppo Band zelf, een siliconen sportbandje, een oplaadstation en een gebruikershandleiding.

Vormgeving

De Oppo Band komt met een siliconen polsband in de kleur zwart. De polsband maak je vast door een metalen pinnetje in één van de vele gaatjes te drukken. Het voordeel van dit ontwerp is dat het laatste gedeelte van het bandje niet los hangt. Dankzij het zachte materiaal en het lichte gewicht vergeet je al snel dat je de Oppo Band om hebt. Dit is wel zo prettig wanneer je de fitnesstracker ook gebruikt als slaapmonitor. De fitnesstracker zelf kun je met een simpele drukbeweging uit de polsband halen.

Voorop de Oppo Band vinden we een 1,1-inch aanraakgevoelig AMOLED-scherm met een resolutie van 126px bij 294px. Onder het scherm is het logo van Oppo geplaatst. Het scherm is scherp en registreert de aanrakingen goed. Ook kan de helderheid van het scherm zeer hoog. Rondom het scherm zitten vrij dikke schermranden. Deze randen stoorden mij echter minder erg dan ik in eerste instantie had verwacht. Dit komt vooral doordat de meeste watchfaces een zwarte achtergrond hebben, waardoor de randen vrijwel niet meer zichtbaar zijn. Wanneer je een eigen foto als achtergrond instelt dan zijn de randen overigens wel duidelijk te zien.

De behuizing van de Oppo Band heeft een 5ATM-rating gekregen. Dit wil zeggen dat de fitnesstracker waterdicht is tot een diepte van maar liefst 50 meter. Je kunt de Oppo Band dus gewoon omhouden tijdens het douchen en zwemmen.

De Oppo Band is 40.4mm lang, 17,6mm breed en bijna 12mm dik. Er zijn fitnesstrackers op de markt die een paar millimeter smaller zijn, maar de Oppo Band is nog prima geschikt voor mensen die net als ik een slankere pols hebben. Ook het gewicht van slechts 10 gram (23 gram inclusief polsbandje) zal voor niemand een probleem zijn.

Functies

Wanneer je de Oppo Band voor het eerst gebruikt moet je de fitnesstracker pairen met je smartphone. Hiervoor moet je de HeyTap Health-app van Oppo installeren en vervolgens een account aanmaken. Bij het aanmaken van een account geef je je leeftijd, lengte en gewicht op. Daarna kun je de Oppo Band koppelen. Het koppelen werkt eenvoudig en de complete registratie kost slechts enkele minuten van je tijd.

Nadat je de Oppo Band hebt gekoppeld kun je de fitnesstracker met de HeyTap Health-app verder instellen. Zo kun je bijvoorbeeld een andere wijzerplaat kiezen, de volgorde van de Band-apps wijzigen en aangeven welke smartphone-applicaties notificaties op de Oppo Band mogen tonen. Je hebt bijna 50 wijzerplaten om uit te kiezen, maar je kunt maximaal 5 wijzerplaten tegelijk op de Oppo Band installeren.

De wijzerplaten zelf zijn slechts beperkt aan te passen. Persoonlijk had ik graag een wijzerplaat gezien waarbij je zelf kunt aangeven of je de stappen, calorieën, hartslag, datum etc wel of niet wilt weergeven. Wel kun je een wijzerplaat met een eigen foto als achtergrond instellen en is er een wijzerplaat met een wereldklok aanwezig. Dit is handig als je familie of vrienden hebt die in een andere tijdzone wonen.

De Oppo Band is gemaakt om je dagelijkse activiteiten en je gezondheid mee in de gaten te houden. Oppo heeft de fitnesstracker daarom uitgerust met een stappenteller, een hartslagmeter en een Sp02-sensor. De stappenteller kan je stappen in de gaten houden en geeft je een goede indicatie van je dagelijkse bewegingen. Zo is het aanbevolen om dagelijks rond de tienduizend stappen te zetten, maar is het moeilijk om zelf in te schatten wanneer je dit doel hebt bereikt. Met de Oppo Band weet je precies of je genoeg hebt gelopen of dat het verstandig is om nog even een uurtje naar buiten te gaan om een ommetje te maken. Heb je een lange tijd niet gelopen, omdat je bijvoorbeeld achter je bureau aan het werk bent, dan geeft de Oppo Band ook een melding met het advies om even te bewegen. Dit is namelijk goed voor de bloedomloop.





De Oppo Band heeft 12 work-out modus om uit te kiezen. Je kunt kiezen voor de standaard activiteiten zoals lopen, rennen en fietsen, maar ook voor wat specifiekere oefeningen zoals roeien, zwemmen, badmintonnen en yoga. Tijdens je training zal de Oppo Band je bewegingen, je hartslag, je route en meer bijhouden. Na je training kun je deze gegevens in de HeyTap Health-app terugkijken. In de onderstaande screenshot zie je het resultaat van één van mijn wandelingen. Je ziet duidelijk de route die ik heb gelopen, hoe lang ik heb gelopen, hoeveel stappen ik heb gezet en wat mijn hartslag was tijdens deze wandeling. De Oppo Band maakt voor het registreren van de route gebruik van de GPS-chip in je smartphone. Als je precies wilt zien waar je hebt gelopen moet je dus je smartphone meenemen.

De Oppo Band kan ook je gezondheid in de gaten houden als je niet aan het trainen bent. Zo zal de fitnesstracker standaard je stappen tellen en een indicatie geven van je verbrande calorieën, maar kun je gedurende de dag ook je hartslag en de zuurstofgehalte in je bloed meten. Ik heb deze sensoren de hele dag aan staan, zodat ik aan het einde van de dag precies kan zien hoe mijn hart zich gedraagt tijdens rustperiodes, tijdens activiteiten en in mijn slaap.

Wanneer je gaat slapen zal de Oppo Band je nachtrust in de gaten houden. Zodra je opstaat kun je op de Oppo Band gelijk zien hoeveel uur je hebt geslapen, hoelang je een diepe slaap hebt gehad en hoe lang je een lichte slaap hebt gehad. Aan de hand van deze informatie kun je bijvoorbeeld zien of je onrustig slaapt.





De Oppo Band is uitgerust met een 100mAh accu. Wanneer je real-time hartmetingen en continue Sp02 monitoring altijd aan hebt staan gaat deze accu maximaal één week mee. Wanneer je deze sensoren niet 24/7 aan hebt staan kun je de fitnesstracker tot maximaal twee weken gebruiken. Om de Oppo Band op te laden druk je de module met je duim uit de polsband. Vervolgens plaats je de module in de bijgeleverde oplaadstation. Je kun de Oppo Band niet opladen zonder de module uit de polsband te drukken.

De bediening van de Oppo Band spreekt voor zich. Met veegbewegingen naar boven of beneden blader je door de aanwezige apps. Met deze apps kun je vervolgens je inkomende notificaties teruglezen, de weersverwachtingen voor de komende dagen bekijken, een snelle hartslagmeting of Sp02-meting uitvoeren, de muziek op je smartphone bedienen, een training starten of je dagelijkse activiteiten bekijken. Met een veeg naar links of rechts kun je de wijzerplaat wijzigen en met een enkele tik op de wijzerplaat krijg je de stappen, verbrandde calorieën, datum en accupercentage te zien. Simpeler kun je de bediening niet maken.

Conclusie (voordelen / nadelen)

Oppo heeft met de lancering van de Oppo Band een goede indruk gemaakt en we verwachten de komende jaren meerdere opvolgers te zien. Het scherm is mooi en reageert goed op aanrakingen, het polsbandje is comfortabel, de accuduur is prima en de bediening van de Oppo Band en de bijbehorende HeyTap Health-app werkt heel eenvoudig. Ook zijn alle sensoren aanwezig die je in een budget-fitnesstracker kunt verwachten. Wel mag de behuizing iets compacter of het scherm juist iets groter. Ook zie ik graag meer mogelijkheden om de wijzerplaten naar eigen smaak in te stellen. Ondanks deze twee minpuntjes heb ik besloten om mijn huidige Honor Band 5 om te wisselen voor de Oppo Band.

Voordelen

– Licht van gewicht

– Duidelijk scherm

– Comfortabel sportbandje

– Waterdicht tot 50 meter diep

– Degelijke accuduur

– Hartslagmeter en Sp02-sensor kunnen 24/7 ingeschakeld worden

– Oppo Band en HeyTap Health-app zijn eenvoudig te bedienen

Nadelen

– Zou graag meer opties voor uitgebreidere wijzerplaten zien

– Redelijke schermranden. Deze vallen overigens niet op bij een wijzerplaat met zwarte achtergrond.

De Oppo Band heeft een adviesprijs meegekregen van 69 euro en is verkrijgbaar via de officiële webwinkel van Oppo.