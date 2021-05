De beste Android toestellen die het wachten waard zijn

Het maakt uiteindelijk niet uit of jij jouw Android gebruikt voor gamen, voor werk, voor gokken op jouw favoriete casino mobiel apps of gewoon alles tegelijk – een paar nieuwe Android telefoons is voor de echte fans vaak wel iets om naar uit te kijken. Wat zijn volgens ons een aantal van de Android telefoons om naar uit te kijken die later dit jaar op de markt verschijnen?

Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3

Samsung’s opvouwbare telefoons zijn aanzienlijk verbeterd van de eerste generatie naar de tweede, dus mogen we verwachten dat de derde nog beter wordt? Recente hints geven aan dat de volgende generatie ergens tegen het einde van de zomer van 2021 op de markt zal verschijnen.

De Galaxy Z Fold 2 onderging belangrijke wijzigingen in de tweede generatie, zoals het vergroten van het buitenste scherm en het weglaten van de hoekuitsnede. Een aantal van de uitgelekte foto’s die we tot nu toe hebben gezien wijzen erop dat de Galaxy Z Fold 3 drie camera’s aan de achterzijde krijgt en de overstap zal maken naar een selfiecamera die onder het scherm zit.

We hebben behoorlijk wat meer informatie over de Samsung Flip. De derde generatie opvouwbare lijkt een meer vierkant ontwerp te bieden met twee 12MP camera’s aan de achterkant. De camera’s van Samsung liggen ook vlak naast een veel groter scherm aan de achterkant. Dit grotere scherm moet het veel makkelijker maken om notificaties te zien en berichten te lezen.

Huawei P50 series

We weten dat de volgende toestellen in de Huawei P-serie waarschijnlijk een Kirin 9.000 SoC zullen hebben en zich waarschijnlijk richten op beeldverwerking. Veel van deze specificaties zijn geruchten, maar de P50 zal mogelijk worden geleverd met Huawei’s eigen besturingssysteem Harmony OS, wat Huawei’s onafhankelijkheid van Google’s app suite verder benadrukt.

De Huawei P40 had een Chinese lancering in maart van 2020, gevolgd door een internationale uitrol in juni, maar we weten niet wat we dit jaar kunnen verwachten met betrekking tot de P50.

Google Pixel 5a 5G

Mensen waren vorig jaar helemaal weg van Google’s betaalbare Pixel 4a en Pixel 4a 5G, en nu is het tijd voor de opvolger. Als er één ding is waar we op kunnen rekenen bij een Pixel-telefoon uit de “a”-serie, dan is het dat de smartphone een goede camera en een aantrekkelijk prijskaartje krijgt.

We kunnen nog niet met zekerheid zeggen over welke chipset de Pixel 5a 5G beschikt, maar de eerste tekenen wijzen in de richting van de Snapdragon 765G van de Pixel 5. We verwachten ook een dubbele camera setup aan de achterkant, net als bij de Pixel 4a 5G.