Nothing Toont Achterkant Van Nothing Phone (2)

Nothing heeft een afbeelding gedeeld waarop de achterkant van de aankomende Nothing Phone (2) te zien is. Daarnaast krijgen we in een YouTube-video te zien wat de verschillen zijn tussen de ledstrips van de Nothing Phone (1) en de Nothing Phone (2).

Op de officiële afbeelding van Nothing en de video van Youtuber Marques Brownlee zien we duidelijk de verschillen tussen de verlichting aan de achterkant van de originele Nothing Phone (1) en die van de nieuwe Nothing Phone (2). Het design komt grotendeels overeen, maar bij de Nothing Phone (2) hebben de ledstrips meer onderbrekingen. Ook bestaan de ledstrips bij de Nothing Phone (2) uit 33 zones in plaats van 12. Hierdoor zijn meer lichteffecten mogelijk. Het is onder andere mogelijk om deze verlichting te gebruiken als volume-indicator of als timer.

Ook is het mogelijk om via de Essential Notification-functie één app te selecteren die de ledstrip in de rechterbovenhoek kan activeren bij een inkomende notificatie. Zo is direct duidelijk dat je bijvoorbeeld een WhatsApp-bericht of email hebt ontvangen. Als laatste kunnen gebruikers met de nieuwe Glyph Composer-app zelf ledpatronen maken.

De officiële introductie van de Nothing Phone (2) zal op 11 juli plaatsvinden.

via [tweakers]