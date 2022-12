Nothing Phone (1) Inmiddels 500.000 Keer Verkocht

Het nieuwe bedrijf Nothing, dat is opgericht door Carl Pei, creëerde met de introductie van zijn eerste smartphone veel hype. Inmiddels is de Nothing Phone (1) meer dan 500.000 keer over de toonbank gegaan, zo laat het bedrijf weten. Het marktaandeel van Nothing komt daarmee uit op zo’n 0,1 procent.

Nothing heeft 500.000 exemplaren geleverd van de Nothing Phone (1). Van zijn draadloze oordopjes, de Nothing Ear (1), wist het bedrijf 600.000 exemplaren te leveren. Dit heeft Carl Pei laten weten tijdens een interview met CNBC. Nothing lanceerde de Phone (1) in juli van dit jaar en heeft wereldwijd nu zo’n 0,1 procent van de smartphonemarkt in handen.

Nothing bracht de Phone (1) in een beperkte oplage op de markt. Zo is de smartphone bijvoorbeeld niet in de Verenigde Staten uitgebracht. Het is echter mogelijk dat toekomstige smartphones van Nothing in meer landen verkrijgbaar zullen zijn, waardoor het marktaandeel van Nothing verder kan groeien. Lees hier waarom de Nothing Phone (1) zoveel aandacht wist te trekken.

