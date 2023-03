Redmi Introduceert 300W Snellader

Redmi heeft deze week de snelste oplader voor smartphones aangekondigd. De nieuwe lader kan met maar liefst 300W snelladen, waardoor het mogelijk is om een 4.100 mAh accu binnen 5 minuten volledig op te laden.

De fabrikant Realme introduceerde deze week de Realme GT3, die ondersteuning heeft voor maar liefst 240W snelladen. Redmi gaat echter nog een stapje verder en heeft op de Chinese website Weibo een aangepaste versie van de Redmi Note 12 Discovery Edition getoond, die kan worden opgeladen met een 300W snellader. In een video zien we dat de Redmi Note 12 Discovery Edition tijdens het laden een piekvermogen heeft van 290W. Gedurende 2 minuten toont de video een gemiddelde stroomverbruik van 280W.

In slechts 82 seconden is de 4.100 mAh accu voor 50 procent opgeladen. Het duurt in totaal 4 minuten en 54 seconden om de accu volledig op te laden. Om deze snelheden te bereiken maakt Xiaomi gebruik van een Double GaN-adapter, die is uitgerust met meer dan 50 veiligheidsvoorzieningen. Voor de accu maakt het bedrijf gebruik van krachtigere 15C-cellen. Informatie over de levenscycli hebben we niet. Zo weten we niet of de smartphone net als de Realme GT3 een langere levenscycli heeft dan de industriestandaard van 800 cycli.

