Voorbereiden Op De Toekomst Met Virtual Reality Trainingen

VR, of Virtual Reality, lijkt steeds meer onderdeel te worden van ons dagelijks leven. Virtual Reality zien we vaak als onderdeel van de game wereld, maar VR-technologie is meer dan een tool die ons moet vermaken in onze vrije tijd. Zo kun je Virtual Reality bijvoorbeeld ook toepassen om trainingen uit te voeren zonder dat je in contact komt met de risico’s die de echte wereld met zich meebrengt. In dit artikel gaan we wat verder in op de mogelijkheden van VR.

Educatie en trainingen

Jongeren krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met Virtual Reality toepassingen. Vooral in de vorm van lessen en trainingen. Met een Virtual Reality-bril kunnen studenten in een virtuele wereld stappen die specifieke omstandigheden simuleert. Volg je bijvoorbeeld een opleiding om piloot te worden, dan kun je dankzij VR 360 graden om je heen kijken in een virtuele cockpit. Tijdens deze VR lessen kun je situaties nabootsen die in de echte wereld te gevaarlijk zijn. Zo kun je bijvoorbeeld noodlandingen uitvoeren of extreme weersomstandigheden met veel turbulentie nabootsen.

Ook kun je Virtual Reality trainingen en rondleidingen volgen op andere locaties in de wereld met behulp van 360 graden camera’s. Zo kan een collega aan de andere kant van de wereld bijvoorbeeld een rondleiding geven van een nieuw bedrijfspand, terwijl jij vanuit Nederland met behulp van een VR-bril mee kunt kijken. Op deze manier kan een bedrijf veel reiskosten besparen. Wij verwachten dat Virtual Reality trainingen in de toekomst steeds meer de norm zal worden, helemaal nu mensen steeds vaker thuis werken en daardoor niet altijd fysiek aanwezig kunnen zijn op het kantoor.

Medische toepassingen

Ook in de medische wereld zien we dat VR-technologie steeds vaker wordt toegepast. Zo kunnen medische studenten bijvoorbeeld meekijken tijdens een operatie zonder fysiek in de operatiekamer aanwezig te zijn. Op deze manier voorkom je onnodige risico’s die kunnen worden veroorzaakt doordat er te veel mensen in de operatiekamer aanwezig zijn. Het uitvoeren van een gesimuleerde operatie is ook mogelijk, zodat studenten eerst zonder risico kunnen oefenen voordat ze in contact komen met echte patiënten.

Daarnaast kan VR-technologie worden gebruikt voor het behandelen van echte patiënten, zoals een behandeling van posttraumatische stress. Met VR-blootstellingstherapie kan een persoon bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis herleven met het doel om deze gebeurtenis te verwerken. Op vergelijkbare manier kunnen patiënten angst, fobieën en depressie behandelen.

Onbeperkte mogelijkheden

De mogelijkheden van VR-toepassingen zijn vrijwel ongelimiteerd. Zo kun je naast de eerder genoemde taken bijvoorbeeld ook een virtuele rondleiding geven van vastgoed of een toeristische attractie, een museum of sportevenement op afstand bekijken of deelnemen aan een live casino. Wil je liever tot rust komen dan kun je bijvoorbeeld mediteren in een rustgevende virtuele wereld. In vrijwel alle omstandigheden kun je VR-technologie toepassen.

Alhoewel veel mensen VR momenteel nog vooral zien als een leuke manier om een spel te spelen, zal VR in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen in de rest van ons leven.