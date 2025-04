“Samsung’s Eerste Tri-fold Smartphone Laadt Erg Langzaam Op”

Samsung werkt aan een smartphone met twee scharnieren, die een nog groter scherm krijgt dan de Galaxy Z Fold-smartphones. In het geruchtencircuit is nu echter een niet al te positief bericht opgedoken over deze smartphone. Samsung’s eerste “tri-fold” zou namelijk erg traag opladen.

Op dit moment is Huawei de enige fabrikant die een tri-fold heeft uitgebracht voor de reguliere consument. De Huawei Mate XT heeft een 10,2-inch scherm met twee scharnieren en kost in Europa maar liefst 3499 euro. Samsung werkt aan een vergelijkbare smartphone, die volgens de bron PandaFlash met slechts 25W kan “snelladen”. Dit is erg langzaam in vergelijking met de concurrentie of zelfs met Samsung’s eigen Galaxy S25 Plus en S25 Ultra, die met 45W kunnen snelladen. Ook maakt Samsung’s tri-fold nog niet gebruik van een silicium-koolstof-batterij. Dit type accu kan een hogere capaciteit opslaan in dezelfde oppervlakte.

Samsung gaat dus nog niet mee met de populaire accu-trend. Samsung geeft aan dat de fabrikant hiervoor kiest vanwege de levensduur van de batterij op lange termijn.

via [androidplanet]