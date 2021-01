Review Huawei FreeBuds Pro: Premium Oordopjes Met Uitstekende Geluidskwaliteit

Vorig jaar hebben wij een review geschreven over de Huawei FreeBuds 3i. Dit zijn voordelige draadloze oordopjes met een goed geluid en Active Noise Cancelling. Huawei heeft sindsdien echter ook een setje premium oordopjes op de markt gebracht onder de naam Huawei FreeBuds Pro. In deze review kijken wij wat de FreeBuds Pro met zich meebrengt en of de oordopjes de wat hogere adviesprijs waard zijn.

De Huawei FreeBuds Pro komt in een klein wit doosje met voorop een afbeelding van de oordopjes. Zodra we het doosje openen zien we de oplaadcase liggen met daarin de oordopjes. Onder de FreeBuds Pro vinden we nog een extra doosje met daarin twee setjes extra eartips, een USB-C kabel, een handleiding en een garantiekaart. De Huawei FreeBuds Pro is verkrijgbaar in de kleuren zwart, zilver en wit. Wij testen in deze review de zwarte uitvoering.

Design / Bouwkwaliteit

De Huawei FreeBuds Pro zijn op dit moment de duurste true wireless oordopjes van Huawei en dit zien we ook terug in de bouwkwaliteit. De glanzende oplaadcase is gemaakt van premium materialen, waaronder metaal. De oplaadcase is hierdoor wat zwaarder dan die van concurrerende draadloze oordopjes, maar zorgt tegelijkertijd wel voor een luxere uitstraling. Aan de zijkant zit een klein rond knopje die bijna niet zichtbaar is. Dit knopje gebruik je om de oordopjes te pairen met een nieuw apparaat.

Onderop vinden we een USB-C poort om de oplaadcase mee op te laden. Een led-lampje naast de USB-C poort geeft informatie over de accu van de oplaadcase, terwijl een led-lampje aan de binnenkant van de oplaadcase informatie geeft over de accucapaciteit van de oordopjes. Door het ronde ontwerp kan de oplaadcase niet rechtop staan en ook blijven stofdeeltjes en vingerafdrukken redelijk makkelijk achter op de glanzende behuizing.

De oordopjes hebben een veel kortere “stengel” dan die van de FreeBuds 3i, wat een flinke verbetering is. Je stoot nu namelijk veel minder snel tegen de stengels aan, waardoor je minder last hebt van oordopjes die uit je oor vallen. De stengel van de FreeBuds Pro heeft een rechthoekig ontwerp, terwijl het gedeelte dat in je oor zit juist een ronde vormgeving heeft. De ronde vormen zorgen ervoor dat de oordopjes comfortabel in je oorschelp passen. Het viel mij tijdens het testen op dat ik zelfs bij langdurig gebruik geen last kreeg van mijn oren. Ook blijven de oordopjes goed zitten tijdens fitness sessies. Op het gebied van draagcomfort scoort de Huawei FreeBuds Pro daarom heel hoog.

Op de oordopjes zitten geen drukknopjes, maar wel vier kleine uitsparingen. In deze uitsparingen zitten sensoren die het bedienen van de oordopjes mogelijk maakt. Zo kun je het volume bedienen met veegbewegingen langs de zijkanten van de stengels en kun je functies activeren en muziek pauzeren door in de stengen te knijpen. Aan deze manier van bedienen moest ik even wennen, maar eenmaal onder de knie werkt dit goed. De bediening is namelijk erg nauwkeurig en zeer uitgebreid.

De oordopjes van de FreeBuds Pro maken gebruik van rubberen eartips. Hier ben ik persoonlijk een grote voorstander van, omdat deze eartips de gehoorgang goed afsluiten en de oordopjes dankzij deze eartips beter in je oor blijven zitten. Daarnaast zijn goed afsluitende oordopjes nodig om zoveel mogelijk uit de Active Noise Cancelling-functies te halen. Hier komen wij later in deze review op terug. De oordopjes komen met drie verschillende formaten eartips. Mensen die niet zeker weten welke eartip ze moeten gebruiken kunnen met behulp van de AI Life-app testen welke pasvorm het beste bij hun oor past.

Functies / Geluidskwaliteit

De oordopjes van de FreeBuds Pro zijn uitgerust met 11mm drivers die een behoorlijk hoge volume kunnen produceren. Het geluid is helder en de hoge, lage en midden-tonen zijn goed gebalanceerd. Bass is goed aanwezig, maar niet overheersend. De drivers hebben op geen enkel moment moeite met luide of “ruige” geluiden, waardoor ik nooit last heb gehad van krakende oortjes. Een handig extraatje is de draagdetectie, waarmee de FreeBuds Pro registreert of je de oordopjes wel of niet in je oor hebt zitten. Zodra je de oordopjes uit je oor haalt zal de muziek automatisch pauzeren. Wanneer je de oordopjes weer in doet zal de muziek verder afspelen.

Zoals we eerder al schreven zijn de Huawei FreeBuds Pro premium oordopjes. Bij een premium product horen ook premium functies. Een van deze functies is “Intelligent Dynamic Active Noise Cancelling”. Huawei claimt dat de ANC geluiden tot maar liefst 40 decibel kan wegfilteren. Je kunt ANC simpel activeren door in het stengeltje van de oordopjes te knijpen en deze even ingedrukt te houden.

Uit onze test blijkt dat de ANC goed werkt en dat de omgevingsgeluiden, zoals pratende mensen, langsrijdende auto’s en het getyp op je toetsenbord goed worden weg gefilterd. Luide geluiden blijf je horen, maar die zijn een stuk minder storend. De FreeBuds Pro maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de ANC aan te passen aan de omgeving. Zo zal minimale noise cancelling worden gebruikt in rustige omgevingen en maximale noise cancelling in omgevingen met veel lawaai. Wil je juist wel je omgeving horen, dan kun je “awareness” inschakelen. Awareness zorgt ervoor dat omgevingsgeluiden juist worden doorgelaten in plaats van tegengehouden. Awareness zorgt voor extra veiligheid wanneer je deelneemt aan het verkeer en is wanneer iemand tegen je begint te praten.

Beperkte bediening is één van de problemen die wij vaak tegenkomen op draadloze oordopjes. Dit is bij de Huawei FreeBuds Pro echter niet het geval. Het volume aanpassen kan met veegbewegingen naar boven of naar beneden en een gesprek aannemen of weigeren is mogelijk door één of twee keer in het stengeltje van de oordopjes te knijpen. Met dezelfde handeling kun je muziek pauzeren of een nummer overslaan en wanner je de stengel langer ingedrukt houdt kun je ANC in- of uitschakelen. Het zijn een hoop handelingen die je even onder de knie moet krijgen, maar het is prettig dat je alles kunt bedienen via de oordopjes zelf. Je hoeft dus niet je smartphone uit je broekzak te halen om bijvoorbeeld het volume aan te passen.

Mocht de bediening niet helemaal naar wens zijn, dan kun je via de Huawei AI Life-app bepaalde handelingen aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat je met een lange druk op het linker of rechter oortje de spraakassistent wilt opstarten in plaats van de Active Noise Cancelling. Dezelfde app kun je gebruiken om software-updates te downloaden en om een pasvorm-test uit te voeren. Wel is het jammer dat een equalizer ontbreekt in de AI Life-app. Met een equalizer kun je zelf de lage, midden en hoge tonen aanpassen naar je eigen smaak. Wij hopen dat Huawei voor de volgende draadloze oordopjes wel een equalizer beschikbaar maakt.

De accuduur van de FreeBuds Pro is ook dik in orde. De oordopjes gaan 7 tot 8 uur mee op één acculading wanneer je ANC niet gebruikt. Met ANC ingeschakeld gaat de accu ongeveer 6 uur mee. In combinatie met de oplaadcase kun je tot ongeveer 29 uur naar muziek luisteren en dat is zeer netjes voor draadloze oordopjes. Opladen kan met de meegeleverde USB-C kabelt, maar de FreeBuds Pro heeft ook ondersteuning voor Qi-opladen. Hierdoor is het mogelijk om de oordopjes draadloos op te laden met een Qi-oplader.

Ik heb tijdens de testperiode nooit problemen gehad met de Bluetooth-verbinding tussen de FreeBuds Pro en mijn smartphone. De oordopjes maken automatisch verbinding met mijn smartphone zodra ik de oplaadcase open. Het maken van deze verbinding duurt slechts 2 seconden. Deze snelle en stabiele connectie is opnieuw een pluspunt voor de FreeBuds Pro.

Conclusie (voordelen / nadelen)

Ik heb de Huawei FreeBuds Pro inmiddels twee weken achter elkaar dagelijks gebruikt en ben zeer te spreken over de resultaten. De oordopjes zitten comfortabel in mijn oor en ook bij lang gebruik krijg ik geen last van mijn oren. De geluidskwaliteit is zeer goed en dankzij Active Noise Cancelling kan ik extra genieten van muziek en films. De accuduur is lang genoeg om de oordopjes de hele middag te gebruiken en dankzij de aanwezige Qi-ondersteuning kan ik de oordopjes draadloos opladen.

Bij Huawei’s volgende oordopjes zie ik graag een iets aangepast design die het mogelijk maakt om de oplaadcase rechtop te zetten. Ook zou het mooi zijn als Huawei een andere materiaal gebruikt die minder makkelijk vingerafdrukken achterlaat. Als laatste zou ik adviseren om een equalizer toe te voegen aan de AI Life-app, zodat gebruikers zelf de lage, midden en hoge tonen kunnen bijstellen naar hun eigen smaak.

Voordelen

– Goede geluidskwaliteit

– Active Noise Cancelling

– Lange accuduur

– Zit comfortabel in je oor

– Ook geschikt voor sporters

Nadelen

– Equalizer ontbreekt

– De behuizing trekt makkelijk vingerafdrukken en stofjes aan

De Huawei FreeBuds Pro is bij Coolblue verkrijgbaar voor 169 euro. Op de officiële website van Huawei zijn de oordopjes tot 28 januari in de aanbieding voor 149,99 euro.