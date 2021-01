“LG Overweegt Te Stoppen Met Smartphones”

Het gaat al een lange tijd niet goed met de verkoop van smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant LG. Volgens een interne memo zou LG daarom overwegen om te stoppen met de smartphonedivisie.

Er gaan al lang geruchten rond over het stopzetten van de smartphonedivisie van LG. De Zuid-Koreaanse fabrikant sprak deze geruchten in december echter tegen en liet weten dat het bedrijf zich voortaan gaat focussen op high-end smartphones. Toch duikt nu weer het bericht op over het mogelijke einde van LG’s smartphonedivisie.

Kwon Bong-seok, de CEO van LG, zou afscheid willen nemen van de mobiele markt en hiervoor worden alle mogelijke maatregelen op dit moment bekeken. Mogelijkheden zijn de verkoop, terugtrekking of inkrimping van de smartphoneactiviteiten. In de afgelopen vijf jaar noteerde LG een verlies van maar liefst 4,5 miljard dollar. De fabrikant heeft een marktaandeel van slechts een paar procent.

We kunnen nog niet bevestigen of LG definitief een einde maakt aan de smartphonedivisie. Wanneer LG officiële informatie naar buiten brengt zullen wij dit met jullie delen.

via [droidapp]