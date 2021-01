Uitrol Android 11 Voor Samsung Galaxy S10-serie Stilgelegd

Samsung heeft de uitrol van de Android 11-update stopgezet. De nieuwste versie van Android is niet meer beschikbaar via Smart Switch. Samsung heeft geen verklaring gegeven, maar waarschijnlijk heeft de fabrikant de uitrol stopgezet na het ontdekken van enkele bugs.

Half januari begon Samsung met de uitrol van One UI 3.0 voor de Samsung Galaxy S10e, de Galaxy S10 en de Galaxy S10 Plus. De update is op dit moment echter niet meer te downloaden. De Android 11-update is nog wel beschikbaar voor de Galaxy S10 Lite.

Samsung heeft niet uitgelegd waarom de update niet meer beschikbaar is, maar op verschillende forums doken wel een aantal klachten op over de One UI 3.0-update. Waarschijnlijk wil Samsung deze problemen eerst oplossen voordat de update naar de overige gebruikers uitrolt. Volgens klagende gebruikers zou de camera minder scherpe foto’s maken en de accu sneller leeglopen.

We weten nog niet wanneer Samsung de problemen heeft opgelost en de uitrol weer zal hervatten.

via [AW]