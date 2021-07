Review PaMu Slide Oordopjes: Extreem Lange Accuduur En Ingebouwde Draadloze Power Bank

Op Androidics.nl testen wij regelmatig draadloze oordopjes en veel van deze oordopjes lijken grotendeels op elkaar. Vandaag kijken wij echter naar de PaMu Slide en deze oordopjes zijn dankzij een zeer unieke feature totaal anders dan alle andere oordopjes. In deze review lees je wat de Pamu Slide zo uniek maakt en wat wij van deze oordopjes vinden.

Inhoud

Zoals gebruikelijk kijken wij eerst even naar de inhoud van de verpakking. De PaMu Slide komt in een stevige doos die je open kunt klappen voor een mooie presentatie van de oordopjes. In de verpakking vinden we naast de twee oordopjes ook nog een oplaadcase, extra eartips, een USB-C kabel en een handleiding. Het valt op dat er maar liefst 6 setjes eartips worden meegeleverd en dat je kunt kiezen tussen zwarte en grijze eartips. Wij hebben de zwarte PaMu Slide ontvangen, maar de oordopjes zijn ook verkrijgbaar in het wit.

Uiterlijk

Wanneer we de PaMu Slide uit de verpakking halen zien we meteen een groot verschil met andere draadloze oordopjes. De oplaadcase is namelijk veel groter dan die van concurrerende oordopjes. De grote oplaadcase is het resultaat van een opvallend grote accu en de aanwezigheid van een zeer unieke feature waar we later in deze review op terugkomen.

Ook het openen van de oplaadcase is uniek. Bovenop de plastic oplaadcase vinden we namelijk een klepje die is bedekt met stof. Dit klepje maakt niet gebruik van magneetjes, zoals bij de meeste draadloze oordopjes het geval is, maar van een schuifmechanisme. Wanneer je het klepje opzij schuift zorgt een veer er voor dat het klepje dicht of open blijft. Dit mechanisme werkt prettig en voelt stevig aan.

In het klepje vinden we vier witte led lampjes. Zoals gebruikelijk geven deze lampjes informatie over de capaciteit van de accu. Elke lampje staat gelijk aan 25% capaciteit. Aan de zijkant van de oplaadcase vinden we een USB-C aansluiting waarmee je de oplaadcase kunt opladen en een knopjes waarmee je de unieke feature van de PaMu Slide kunt activeren.

De oordopjes in de oplaadcase blijven in positie met behulp van magneetjes. Doordat het stammetje van de oordopjes helemaal bloot ligt kun je de oordopjes eenvoudig uit de oplaadcase halen. De oordopjes hebben een plastic behuizing met een rubberen afwerking en maken gebruik van rubberen eartips. Deze eartips sluiten het gehoorkanaal goed af en zorgen ervoor dat de oordopjes niet zomaar uit je oor vallen. In de verpakking zitten verschillende maten eartips voor mensen met een kleiner of groter gehoorkanaal. We raden aan om de verschillende maten te testen, want de juiste eartip kan een groot verschil maken. Knopjes zijn niet aanwezig, omdat de oordopjes zijn uitgerust met touchbediening. De behuizing van de oordopjes hebben een IPX6 certificering gekregen, waardoor de oordopjes beschermd zijn tegen zweet en kleine regenbuien.

Functies

Eerder in deze review schreven wij dat de PaMu Slide over een unieke feature beschikt. Deze feature heeft te maken met de accu van de PaMu Slide. Terwijl andere draadloze oordopjes zijn uitgerust met een kleine accu om het product zo compact mogelijk te houden, beschikt de oplaadcase van de PaMu Slide juist over een 2000 mAh accu zodat je de hele week naar muziek kunt luisteren. Op één acculading gaan de oordopjes tot maximaal 10 uur mee en in combinatie met de oplaadcase kun je maar liefst 60 uur naar muziek luisteren. Zowel de 10 uur op één lading als de 60 uur in combinatie met de oplaadcase is langer dan bij elk ander oordopje die wij tot nu toe hebben getest.

De lange accuduur van de oordopjes is echter niet het meest opmerkelijke aan de PaMu Slide. In de oplaadcase vinden we namelijk een ingebouwde Qi-lader, waardoor je de 2000 mAh accu kunt gebruiken om andere apparaten draadloos mee op te laden. Om de Qi-functie te activeren druk je twee keer op het knopje aan de zijkant van de oplaadcase. Vervolgens gaat het led-lampje rondom het knopje knipperen. Draai de oplaadcase vervolgens om, want de Qi-oplader zit aan de onderkant van de oplaadcase, en leg een smartphone, smartwatch, headset of ander apparaat met Qi-ondersteuning op de PaMu Slide om het apparaat op te laden. De ingebouwde Qi power bank kan met een snelheid van 7,4W opladen.

De functie om andere apparaten draadloos op te laden werkt erg goed, maar is niet ideaal om je smartphone mee op te laden. Met een capaciteit van 2000 mAh kun je je smartphone namelijk niet meer dan de helft opladen. Wel kun je een smartwatch of andere draadloze oordopjes zonder problemen meerdere keren opladen. De Qi-functie is dus voornamelijk bedoeld om kleine apparaten mee op te laden of in een noodsituatie je smartphone een boost te geven.

Als je de PaMu Slide wilt gebruiken om je smartphone mee op te laden, zorg er dan voor dat jouw toestel ondersteuning heeft voor Qi-opladen. Als jouw smartphone ondersteuning heeft voor draadloos laden, dan moet je er ook voor zorgen dat je telefoonhoesjes gebruikt die deze feature niet blokkeren. Dikke hoesjes of hoesjes met accessoires aan de achterkant kunnen het Qi-signaal namelijk blokkeren.

Zoals we eerder al schreven maken de oordopjes gebruik van touch-bediening. Deze bediening zit in het bovenste gedeelte van de oordopjes, niet in het hele stammetje. De bediening is gevoelig en werkt prima. Wel is er ongeveer een seconde vertraging merkbaar, maar hier heb je in de praktijk weinig last van. Met een enkele knop op het linker of rechter oordopje kun je muziek pauzeren en hervatten of een inkomende gesprek aannemen. Met een lange klik kun je de volume aanpassen en met een dubbele klik kun je de Google Assistent opstarten. Sensoren die de muziek automatisch pauzeren wanneer je de oordopjes uit doet ontbreken helaas.

De Bluetooth-verbinding is stabiel en de audio van de PaMu Slide is degelijk. De kwaliteit is prima geschikt voor het kijken van YouTube of het luisteren naar Spotify, maar de echte audiofiel kiest eerder voor oordopjes van Bose, Sony of Jabra. Dit heeft onder andere te maken met het ontbreken van een smartphone-app met een Equalizer, waardoor je niet zelf de lage, mid en hoge tonen naar eigen smaak kunt aanpassen. Wel zijn de PaMu Slide oordopjes een stuk voordeliger dan de oordopjes met meer audio details. Voor de meeste consumenten die niet al te dure draadloze oordopjes zoeken is de kwaliteit van de PaMu Slide dan ook voldoende.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De PaMu Slide durft anders te zijn dan de concurrentie en dat zien we graag. De oordopjes gaan met een accuduur van maar liefst 60 uur tot wel drie keer langer mee dan concurrerende oordopjes. De ingebouwde Qi-oplader is een leuke toevoeging en de oordopjes leveren prima geluidskwaliteit. Daarnaast maakt het prijskaartje van 89,95 euro de PaMu Slide aantrekkelijker.

De kwaliteit van de audio kan niet concurreren met oordopjes als de Jabra Elite Active 75t of de JBL Live Pro+, maar de PaMu Slide valt in een lagere prijscategorie. Voor oordopjes in deze prijsklasse is de kwaliteit goed. Wel is het jammer dat een smartphone-app met equalizer ontbreekt. Ook zijn de oordopjes vanwege het formaat van de oplaadcase niet voor iedereen weggelegd en kun je de oplaadcase niet draadloos opladen.

Voordelen

– extreem lange accuduur

– ingebouwde draadloze powerbank

– voordelig prijskaartje

– regen en zweetbestending dankzij IPX6 certificering

Nadelen

– hele grote oplaadcase

– geen smartphone-app met mogelijkheden om audio of bediening aan te passen

– oordopjes pauzeren niet automatisch wanneer je de oordopjes uit doet

