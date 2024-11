Sony Xperia 1 VI Ontvangt Android 15-update

Er zijn nog niet veel smartphones die draaien op Android 15, maar de nieuwste versie van Android is nu al wel te downloaden op de vlaggenschip-smartphone van Sony. De Japanse fabrikant is namelijk begonnen met de uitrol van Android 15 voor de Sony Xperia 1 VI.

De nieuwste update voor de Sony Xperia 1 VI krijgt versienummer 69.1.A.2.78 en is met een formaat van 940MB relatief klein. De update installeert naast Android 15 ook de beveiligingspatch van november 2024. Hierdoor is de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date en ben jij beter beschermd tegen kwaadwillenden en malafide applicaties. Android 15 lijkt verder weinig veranderingen met zich mee te brengen, want de interface ziet er net zo uit als voorheen.

Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Sony Xperia 1 VI.

