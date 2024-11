In een tijd waarin milieubewustzijn en duurzaamheid steeds belangrijker worden, heeft de regering een nieuwe wet ingevoerd die per 1 januari 2024 van kracht is gegaan. Misschien is het je opgevallen, maar bedrijven mogen sinds nieuwjaarsdag 2024 geen wegwerpbekers meer gebruiken. Deze wet komt niet zomaar uit de lucht vallen en is meer dan ‘een doekje voor het bloeden’. We gooien in Nederland namelijk jaarlijks 3 miljard plastic bekers weg, dat zijn er zo een 12 miljoen per dag! Deze wet vroeg naar een nieuwe en betere vervanger van de wegwerpbekers om 2024 goed mee te starten. De grote vraag is: ‘Is dat gelukt?’

Joinz komt met de oplossing

Joinz is een duurzaam en innovatief relatiegeschenkenbedrijf. Joinz bedrukt geschenken en handige gadgets voor ondernemingen, en zo ook herbruikbare koffiebekers. Het proces van bedrukken is geavanceerd en nauwkeurig. Klanten kunnen hun ontwerpen, logo’s of slogans aanleveren, die vervolgens met behulp van moderne druktechnieken op de bekers worden aangebracht. Joinz maakt gebruik van zowel zeefdruk als digitaal printen, afhankelijk van de complexiteit en kleurvereisten van het ontwerp. Dit zorgt voor scherpe, heldere en duurzame afdrukken die bestand zijn tegen dagelijks gebruik en herhaaldelijke wasbeurten.

De kwaliteit van de bedrukking is duidelijk terug te zien op de ontwerpen van de herbruikbare koffiebekers waar Joinz al talloze klanten tevreden heeft gesteld. De herbruikbare koffiebekers van Joinz hebben een frisse en ecologische look, waardoor de bekers met ondernemingen een groene en duurzame uitstraling krijgen. De bedrukte herbruikbare koffiebekers van Joinz vallen in de smaak bij klanten die Joinz in 99% van de gevallen aanbevelen. De herbruikbare koffiebekers met logo zijn daarom dé oplossing voor het wegwerpbeker-probleem van 2024.

Populaire herbruikbare koffiebekers bedrukken

Joinz scheidt zich in verschillende opzichten af van concurrenten in de productie en bedrukking van herbruikbare koffiebekers. Naast de kwalitatieve bedrukking, vallen diverse herbruikbare koffiebekers met originele eigenschappen bij klanten in de smaak.

Één van de meest innovatieve herbruikbare koffiebeker van Joinz is de ‘Returnable Cup’. Deze herbruikbare koffiebeker is gemaakt van 100% gerecycled PP. Dit materiaal kan warm worden wanneer het in contact komt met hete koffie of thee. Deze herbruikbare koffiebeker heeft daarom een uniek ontwerp gekregen met ribbels rondom het handvat. Hierdoor kan je van je koffie uit een duurzame en herbruikbare koffiebeker drinken zonder je handen te bezeren.

Naast deze originele en hippe herbruikbare koffiebeker, biedt Joinz een ruim assortiment met verschillende herbruikbare koffiebekers. Van thermosbekers, tot herbruikbare koffiebekers to go. Bovendien zijn de koffiebekers van Joinz niet alleen herbruikbaar, maar ook nog eens duurzaam geproduceerd. Zo zijn de koffiebekers voornamelijk gemaakt van gerecyclede bio-stoffen, bio-plastic en gerecycled PP. Met de duurzaam bedrukte koffiebekers van Joinz kunnen werknemers verantwoord van een bakje koffie genieten. De ideale oplossing voor de nieuwe wetgeving en de milieuvervuilende wegwerpcultuur!