Review Anker Nano Travel Adapter: Al Je Apparaten Tegelijkertijd Opladen!

Wanneer je op vakantie gaat is het tegenwoordig erg belangrijk dat je jouw smartphone, tablet, laptop, headset en andere elektronische apparaten overal kunt opladen. Veel mensen nemen een powerbank mee, maar ook een reisadapter is iets dat bij veel mensen in de koffer gaat. In deze review kijken we naar de Anker Nano travel adapter, een compacte adapter met veel features.

Inleiding

Ik ben net weer terug in Nederland, na een lange vakantie naar de andere kant van de wereld. Ik had meerdere apparaten mee, waaronder smartphones, draadloze oordopjes, powerbanks en de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Om er zeker van te zijn dat ik deze apparaten overal en altijd kon opladen stopte ik voor vertrek ook de Anker Nano Travel Adapter (5-in-1, 20W, 1-Pack) in mijn handbagage. Dit is een compacte adapter die je overal ter wereld in het stopcontact kunt plaatsen. Het maakt niet uit of het land gebruikmaakt van een Type A, C, G, I of E stekker.

De Anker Nano Travel Adapter is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren. Je kunt kiezen voor ‘Aurora White’ of ‘Black’. In dit artikel kijken we naar de zwarte versie. De reisadapter gaat in Nederland over de toonbank voor 29,99 euro.

Functies

De Anker Nano Travel Adapter is dunner en compacter dan de meeste reisadapter, waardoor je de adapter eenvoudig in je tech-kit of laptoptas kwijt kunt. De adapter beschikt over meerdere stekkers aan de achterzijde, waardoor je de adapter overal ter wereld in het stopcontact kunt plaatsen. Je haalt de gewenste stekker eenvoudig tevoorschijn met de schuifbare knoppen aan de zijkant van de behuizing. Wanneer je de adapter in het stopcontact plaatst zal een ronde LED aan de voorzijde oplichten.

Aan de voorzijde van de Anker Nano Travel Adapter vinden we een 2-pin AC aansluiting waar je bijvoorbeeld jouw laptop-oplader in kunt plaatsen. In de meeste gevallen zal dit een type C stekker zijn, aangezien dit het type stekker is dat wij in Nederland gebruiken.

Dit klinkt tot nu toe nog niet erg uniek, maar wat de Nano adapter interessanter maakt zijn de vier extra USB-aansluitingen. Aan de onderzijde vinden we twee USB A-poorten en aan de rechterzijde vinden we twee USB C-poorten. Dit maakt het mogelijk om maar liefst vijf apparaten tegelijkertijd op te laden.

Zo kun je bijvoorbeeld je Macbook aansluiten aan de AC-aansluiting, je tablet en smartphone aan de twee USB C-poorten en je draadloze oordopjes en smartwatch aan de USB A-poorten. Hierdoor kun je met slechts één stopcontact in je hotelkamer al jouw apparaten in de nacht voorzien van stroom, zodat je de volgende dag zonder zorgen kunt genieten van je vakantie.

De Anker Nano Travel Adapter is geen snellader. De USB-poorten hebben namelijk een beperkte output van maximaal 20W. De output is als volgt:

USB C poort 1: Max output 20W

USB C poort 2: Max output 15W

USB A poort 1: Max output 12W

USB A poort 2: Max output 12W

Ook wordt de energie verspreid wanneer je meerdere apparaten tegelijkertijd aansluit. Wil je al jouw apparaten tegelijkertijd opladen dan is het dus beter om dat ‘s nachts te doen, zodat alles in de morgen volledig is opgeladen. Wil je iets zo snel mogelijk opladen, dan gebruik je de 2-pin AC-aansluiting. Hou er daarnaast rekening mee dat de Anker Nano Travel Adapter geen spanningsomvormer is. Hierdoor kun je de adapter niet gebruiken voor krachtige apparaten zoals haardrogers.

Het valt overigens op dat de Anker Nano Travel Adapter erg stabiel in het stopcontact zit, ook als je vijf apparaten tegelijkertijd hebt aangesloten. In het verleden heb ik regelmatig ervaren dat een travel adapter uit het stopcontact valt, omdat de adapter simpelweg te groot, te zwaar en te krakkemikkig is. Dit probleem komt bij de Anker Nano Travel Adapter niet voor. De adapter weegt 106 gram, meet 8.6 x 5 x 2.5 cm en heeft een opvallend goede bouwkwaliteit.

Beveiliging

Anker heeft ook veel aandacht gestoken aan de beveiliging van de Nano Travel Adapter. Zo is de adapter uitgerust met een klepje dat ongewenste objecten in de AC-aansluiting moet blokkeren, schakelt de adapter automatisch uit bij overbelasting of overhitting en bestaat de adapter uit brandwerende materialen. Dit geeft je een gerust gevoel wanneer je de adapter gebruikt.

Conclusie

De Anker Nano Travel Adapter is een zeer compacte adapter met een degelijke bouwkwaliteit die tot vijf apparaten tegelijkertijd kan opladen. De adapter is vrijwel overal te gebruiken en is de ideale gadget voor de zomervakantie. Je kunt via USB C met maximaal 20W snelladen en deze snelheid daalt als meerdere apparaten tegelijkertijd aan de lader hangen. Dit is helaas wat beperkt, maar geen probleem als je jouw apparaten gewoon ‘s avonds oplaadt. Je kunt overigens wel snelladen via de 2-pin AC-aansluiting. Mede door de bouwkwaliteit, de vier USB-aansluitingen en de beveiligingen tegen brandgevaar en schade aan je apparaten kunnen wij de Anker Nano Travel Adapter zeker aanraden.

Je haalt de Anker Nano Travel Adapter normaal voor 29,99 euro in huis, maar op Bol.com is de adapter momenteel met 33% korting verkrijgbaar. Hierdoor betaal je tijdelijk slechts 19,99 euro.